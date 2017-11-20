В Днепре Порошенко вручил ключи от квартир в доме, который построили военные

Президент Украины Петр Порошенко сегодня вручил ключи от 32 квартир военнослужащим Государственной специальной службы транспорта. Как передает корреспондент УНИАН, новый дом построен собственными силами воинской части Госспецслужбы.

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Его возвели в течение 2017 года. Президент лично ознакомился с обустройством квартир в новом доме. Глава государства отметил вклад Государственной специальной службы транспорта в восстановление Донбасса и восстановление инфраструктуры в зоне АТО.

Порошенко заявил, что за три года украинским силовикам вручили более 5 тысяч квартир. По его словам, более двух тысяч военнослужащих Госспецслужбы получили статус участников антитеррористической операции.