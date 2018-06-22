Пенсионный Фонд спасут гастарбайтеры или ссуда Кремля?

Юлия Владимировна в который раз заверила , что в этом году проблем с привлечением ресурсов в Пенсионный Фонд и выплатой пенсий не будет. Оптимизм вселяет то, что поступления в Пенсионный фонд за января составили 121%, а за февраль 116%. «Нет никаких сомнений, что до конца года пенсии будут выплачиваться своевременно», - заверила премьер-министр. На фоне такого оптимизма даже неудобно подвергать сомнению триумфальные сводки из пенсионного фронта, вот только настораживает, что доходы Пенсионного фонда сравниваются с каким-то мифическим планом, который незачем искать ни на веб-сайте Пенсионного Фонда, ни на правительственном портале. Скажем, логично было бы сейчас ознакомиться с плановым показателем на март, чтобы потом в конце месяца не удивляться, каким чудом доходы ПФ все-таки перевыполняются невзирая на сокращение экономики.

Гораздо питательнее для размышлений была бы информация, насколько превысили нынешние собственные поступления ПФ аналогичный показатель января-февраля прошлого года, и ПФ все же такими данными поделился - в коротком пресс-релизе на своем сайте.

«По оперативным данным, в бюджет Пенсионного фонда из всех источников финансирования в январе-феврале 2009 года поступило свыше 20,9 млрд. грн., что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше почти на 2,2 млрд. грн., или на 11,5 процента. Собственные поступления составляли почти 14,5 млрд. грн., или 116,8 процентов плановых назначений. Собственные доходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 635,1 млн. грн., или на 4,6 процента».

Ключевая информация для размышлений – номинальные собственные доходы (то есть, без учета дотации из Госбюджета) выросли на 4,6 процента. При этом в знаменитой объяснительной записке, авторство которой упрямо пытались приписать экс-министру финансов, утверждается, что «средняя пенсия за 2008 год выросла на 49 процентов». Так как в нормальной экономике сопоставить эти две цифры – номинальные доходы ПФ выросли аж на 4,6 процента в то время, как расходы на пенсии должны быть выше на 49 процентов, и следует ли считать такой ход событий залогом стабильной выплаты пенсий?

Можно, но лишь при одном условии – разницу компенсирует государственный бюджет. Есть ли у него на это средства? Наверное, есть, поскольку премьер заверяет, что «мы способны в кризис работать и давать результат», свидетельством чего есть превышение поступлений в Государственный бюджет – вместо плановых 26,8 млрд. грн. «мобилизовано доходов в общий и специальный фонды Госбюджета 27,6 млрд. грн». Однако в прошлом году за этот период поступило 31 млрд 278 млн. грн – в те же общий и специальный фонд госбюджета. Падение – 12 процентов. Так откуда тогда средства на дополнительный трансферт ПФ, который отдельные нардепы оценивают в 20-25 млрд грн.?

Заверяя электорат о бесперебойности пенсионных выплат, правительство между тем лихорадочно ищет дополнительные источники поступлений в Пенсионный фонд. Отказ парламента3 марта с.г. поддержать законопроект 3556 об изменениях в пенсионное законодательство еще больше осложнил эту задачу. Кабмин вынужден прибегать к неординарным средствам, как, например... к попыткам соблазнить отечественных гастарбайтеров добровольным пенсионным страхованием. Впервые эту идею озвучила несколько недель назад глава Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству Александра Кужель, предложив работникам платить единый налог, а следовательно - и взносы в ПФ. «Заплатив его (налог), они (гастарбайтеры) получат право на социальные гарантии. Люди на это пойдут, им необходим пенсионный стаж в Украине. Таким образом, мы закроем часть проблем Пенсионного фонда», - объяснила она.

Правительству понадобился месяц для того, чтобы воплотить эту идею если не в жизнь (до этого еще далеко), то в постановление, которое, впрочем, официально еще должно быть опубликовано. Правительственный портал между тем извещает, что граждане Украины, работающие за рубежом, получают право принимать участие в упрощенной системе налогообложения, присылая при этом заявления и отчеты (и, главное, платежи), в т.ч. и средствами электронной связи. Ставка единого налога для этой категории лиц составляет 200 грн, а отчеты могут подаваться раз в год.

Иными словами, отечественным гарстарбайтерам в Португалии, Чехии, Испании, Великобритании, России и т.д. предлагают заявить о своем желании добровольно платить налоги и самозастраховаться для участия в системе пенсионного обеспечения. Помочь им в этом должен Western Union и другие системы электронных переводов, через которые работники будут помогать наполнять бюджет страны, которую они оставили в поисках лучшей доли.

Добровольная уплата налогов – такой же оксиморон, как и справедливая налоговая система. Турция во времена кризиса 2002-2003 годов обратилась к местным олигархам с просьбой помочь пережить экономическое лихолетье. Что касается обедневших олигархов украинских, то в их адрес преимущественно раздаются упреки в том, что они увольняют с приватизированных за копейки предприятий людей и задерживают им зарплату. Одновременно украинская власть апеллирует к тем, кого не смогла обеспечить работой, с просьбой помочь обнищавшему бюджету сегодня, в обмен обещая минимальную пенсию (именно на нее дает право претендовать единый налог в 200 грн).

Перевести раз в квартал Госказначейству сумму, эквивалентную 600 гривням, гастарбайтеру не проблема даже в эти трудные времена, а некоторые из них это уже делают и без правительственного постановления (средства за них вносят родные на родине). Несмотря на разочарование во власти и нежелание возвращаться домой даже при экономическом кризисе, многие из работников заявят о своем желании принять такое предложение.

Но не надо надеяться, что этим мы «закроем часть проблем Пенсионного Фонда», как считают правительственные чиновники. В 2009-м году Пенсионный фонд спасет другое – кредит России, который станет возможен после получении Украиной второго транша МВФ, ведь Москва неожиданно для многих также присоединилась к условиям других потенциальных кредиторов – ссуда Киеву возможна, но после возобновления программы от МВФ. Не потому ли правительство так активизировало попытки решить вопросы, мешающие получить второй транш?

Так что украинские пенсионеры, похоже, скоро будут получать пенсии на почтах и в государственных банках за счет средств российского происхождения.

Деньги не пахнут?

Станислав Голубенко