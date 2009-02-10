Средства, оплаченные киевлянами за ЖКУ, застряли в банке

Киевская городская государственная администрация требует от акционерного коммерческого банка «Киев» перечислить коммунальному предприятию «Главный информационно-вычислительный центр» средства, оплаченные киевлянами за коммунальные услуги через филиалы банка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной горгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, жители Киева, которые оплатили в январе и феврале 2009 года счета за жилищно-коммунальные услуги в АКБ «Киев» и его отделениях, стали заложниками неудовлетворительного финансового состояния банка, ведь оплаченные средства не поступили на распределительный счет КП «Главный информационно-вычислительный центр» и, соответственно, - на счета жилищных организаций и организаций-поставщиков коммунальных услуг.

По информации КГГА, по состоянию на 9 февраля 13 тыс. 662 жителя оплатили счета за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 3 млн. 548 тыс. 393,57 грн.

При этом, по данным КГГА, банк «Киев» продолжает принимать платежи от населения за жилищно-коммунальные услуги и не отправлять средства по назначению.

На письменные обращения КП «ГИВЦ» ответ получен только от Подольского филиала АКБ «Киев». Оболонский филиал АКБ «Киев», имеющий наибольшую задолженность по перечислению средств, письменного ответа о задержке перечисления средств не предоставил.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверил киевлян, что столичная власть приложит все усилия для защиты прав потерпевших жителей столицы.

По его словам, киевлянам, оплатившим за услуги ЖКХ через филиалы банка «Киев», не надо платить повторно. Необходимо сохранить имеющиеся документы о том, что оплата была осуществлена в филиалах и отделениях АКБ «Киев».

«Столичная власть уже сегодня готовит документы для коллективного обращения в суд. Мы заставим нечестных банкиров вернуть деньги и направить их на счета поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Я лично буду контролировать этот вопрос», – заверил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Столичный мэр также призвал граждан быть внимательными и рекомендовал платить за жилищно-коммунальные услуги только в надежных организациях, например, через кассы государственного «Ощадбанка» или в отделениях «Укрпочты».

По данным пресс-службы КГГА, решение о создании АБ «Киевщина», засвидетельствовано учредительным соглашением от 25 ноября 1992 года, а 19 мая 1993 года АКБ «Киевщина» был зарегистрирован Национальным банком Украины как акционерное общество открытого типа. Вскоре по решению общего собрания АКБ «Киевщина» переименован в АКБ «Киев», которому перешли все права и обязательства предшественника (изменение названия зарегистрировано 7 декабря 1995 г.).

По состоянию на 1 января 2008 года в структуре активов консолидированного баланса наибольшую часть составляет кредитный портфель – 64,6%, основные средства и невещественные активы – 19,4%, средства в других банках составляют 6,5%, ценные бумаги – 4,1%, средства в НБУ и наличные средства – 3,4%, другие активы – 2,0%.

В структуре пассивов наибольшую долю составляют средства физических лиц – 43,2%, средства юридических лиц – 30,3%, средства других банков составляют 7,3%, капитал – 15,5%, другие пассивы – 3,7%.

Совладельцем банка является Николай МАРЧЕНКО – депутат Киевсовета прошлого созыва.