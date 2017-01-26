Названа вероятная дата выхода нового сезона "Игры престолов"

По данным The Independent, премьерную дату заметили на кинокаталоге IMDb.

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Так, в списке эпизодов датой выхода первого из них указано 25 июня 2017 года.

[NEWS] Season 7 episodes 1 of #GameofThrones has been added to IMDb and is set to air june 25th, 2017. pic.twitter.com/RjJFiOQmgT — GoT Source (@GoTsources) 21 січня 2017 р.

Как отмечается, вскоре после публикации дата выхода премьерного эпизода была удалена, однако пользователи успели сделать скриншот страницы.

Ранее создатели сериала рассказали, что восьмой сезон будет последним.