Названа вероятная дата выхода нового сезона "Игры престолов"

12:16, 26 января 2017
Общество
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В сеть попала вероятная дата выхода первого эпизода седьмого сезона "Игры престолов".

Фотоиллюстрация / REUTERS

По данным The Independent, премьерную дату заметили на кинокаталоге IMDb.

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Так, в списке эпизодов датой выхода первого из них указано 25 июня 2017 года.

Как отмечается, вскоре после публикации дата выхода премьерного эпизода была удалена, однако пользователи успели сделать скриншот страницы.

Ранее создатели сериала рассказали, что восьмой сезон будет последним.

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Теги: #Игра Престолов#Game of Thrones