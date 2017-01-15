Последняя серия "Шерлока" нелегально появилась в интернете

На официальной странице сериала в Twitter появилось сообщение, что переведенный на русский язык эпизод под названием "Последняя проблема" ("Последнее дело") выложен в сети нелегально, пишет Би-Би-Си.

Создатели "Шерлока" призвали зрителей не скачивать и не распространять нелегальную версию последней серии.

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В четверг в Лондоне для журналистов и критиков был устроен предварительный просмотр "Последней проблемы".

Каждую серию нынешнего сезона в Британии смотрят около 11 млн зрителей.

Как заявил сценарист и продюсер Стивен Моффат, он не исключает появления нового, пятого сезона "Шерлока".

Поклонники фильма в Британии смогут увидеть последнюю серию четвертого сезона на экранах свыше 300 кинотеатров, а также в вечернем эфире телеканала BBC One в воскресенье.