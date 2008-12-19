Европейский суд принял решение по делу "Кац и другие vs Украины"

Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял решение по делу "Кац и другие против Украины" (Kats and Others v. Ukraine), констатировав нарушение статьи 2 ("право на жизнь") и статьи 5 ("право на свободу и личную неприкосновенность") Европейской конвенции по правам человека.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета Европы.

По предоставленной информации, это дело касалось трагической смерти в феврале 2004 года в Киевском СИЗО №13 поэтессы Ольги Биляк, по уголовному обвинению в отношении которой еще до сих пор не принято окончательное решение.

О.Биляк была арестована и заключена в тюрьму по подозрению в ограблении 14 апреля 2003 года. Впрочем, заявители и адвокаты, работавшие с делом, убеждены, что обвинение было сфабриковано.

О.Биляк имела ряд хронических заболеваний, которые в условиях следственного изолятора и на фоне ВИЧ-инфекции быстро обострились и требовали немедленного лечения. Отец задержанной Олег КАЦ 26 сентября 2003 года послал письмо администрации СИЗО, в котором требовал госпитализировать его ВИЧ-положительную дочь. Однако представители следственного изолятора отказались поместить О.Биляк в специальный госпиталь. Также в январе 2004 года прокуратура отказала в просьбе освободить О.Биляк.

Находясь под стражей, О.Биляк вела дневник, в котором описывала все, что происходило с ней и окружающими в СИЗО №13 (после ее смерти этот дневник ее отец разместил в интернете, его можно прочитать на http://olgabilyak.kiev.ua). По данным дневника, здоровье О.Биляк серьезно ухудшилось в декабре 2003 года. Однако, несмотря на серьезные проблемы с дыханием, постоянную высокую температуру и быструю потерю веса, необходимой диагностики не проводилось, а лечение сводилось к использованию жаропонижающих препаратов.

В начале января 2004 года О.Биляк пожаловалась врачам на боль в желудке и рвоту, после чего у нее диагностировали хронический гастрит. 21 января 2004 года администрация СИЗО признала задержанную ВИЧ-положительной, и на этом основании 29 января местное отделение милиции послало требование освободить О.Биляк.

1 февраля 2004 года О.БИЛЯК умерла в стенах СИЗО. Экспертиза показала, что она умерла от болезни, связанной с ВИЧ-инфекцией, - прогрессирующей гнойной пневмонии.

Сразу же после смерти О.Биляк ее родственники пожаловались на халатность администрации СИЗО, однако следственные органы отказались возбудить уголовное дело.

Европейский суд единогласно постановил, что было нарушение статьи 2 Конвенции как в плане обязанности государства защитить жизнь человека, находившегося под стражей, так и в плане процедурной обязанности провести эффективное и независимое расследование обстоятельств ее смерти (расследование продолжается до сих пор).

Кроме того, суд выявил нарушение статьи 5 Конвенции, хотя права, гарантированные этой статьей, относятся к категории таких, которые не могут быть переданы другим лицам (non-transferable). Однако в этом деле жалоба на незаконность содержания под стражей тесно связана с нарушением статьи 2 - решение об изменении меры пресечения в отношении О.Биляк было принято 29 января 2004 года, однако она не была сразу освобождена и 1 февраля 2004 года умерла в СИЗО.