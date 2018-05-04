Неделя в цифрах

9 дней оставались без еды и воды двое малолетних детей, которых 20-летняя мать оставила без присмотра в квартире в Киеве. Годовалый мальчик умер, за жизнь двухлетней девочки борются врачи, сообщают в Национальной полиции.

9-е место в списке крупнейших экспортеров вооружений в мире занимает Украина по итогам 2011-2015 годов, говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

13 государств, среди которых - Россия, выступили против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о положении в Сирии, в которой содержится требование немедленно прекратить все нападения на гражданских лиц и гражданские объекты страны, сообщают в Центре новостей ООН. Резолюция была поддержана 122 государствами.

30% украинцев готовы в обмен на собственное благополучие уступить государству часть своих прав и гражданских свобод, об этом свидетельствуют результаты общенационального социологического исследования «Права человека в Украине».

38 человек погибли и более 160 были ранены в результате теракта в Стамбуле возле стадиона Vodafone Arena, сообщают иностранные СМИ. В МИД Украины сообщают, что украинцев среди пострадавших нет.

41 объединенная территориальная громада в 13 областях Украины провели первые местные выборы территориальных громад, сообщают в Гражданской сети ОПОРА.

228 граждан, освобождения которых требовали представители «ДНР» и «ЛНР» в рамках переговоров в Минске, Украина готова обменять на 42 украинца, которые находятся в плену на оккупированных территориях Донбасса, сообщила представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

233 народных депутата Украины поддержали постановление «Об обращении Верховной Рады Украины к демократическим государствам мира относительно признания Голодомора 1932-1933 годов в Украине преступлением геноцида Украинского народа».

1 072 украинки – многодетные матери, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятеро и больше детей, создали надлежащие условия для воспитания, физического, интеллектуального и духовного развития детей, получили звание «Мать-героиня», сообщают в пресс-службе президента Украины.

3 800 000 человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи из-за конфликта на Донбассе, отмечают в Представительстве ООН в Украине.

69 300 000 долларов на счетах в Швейцарии, связанных с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, будут заморожены еще на год – до 2018 года, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на решение правительства Швейцарии.

Маргарита Андреева