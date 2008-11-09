"Пусть платят богатые!" - в Киеве прошла акция протеста

В Киеве состоялась акция протеста против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

Как передает «Корреспондент », на нее собрались в воскресенье, 9 ноября, около 300 киевлян.

Организаторы акции из общественной молодежной организации "Шаленi пасажири" разложили около станции метро "Крещатик" выкрашенные в голубой цвет автомобильные шины, символизирующие новые жетоны для проезда в метро. Акция прошла под лозунгами: "Пусть платят богатые!", "Мы против подорожания проезда!".

По словам активиста организации Виталия АТАНАСЬЕВА, акция аполитична и направлена на снижение цен на проезд в общественном транспорте. "Без улучшения качества и услуг повышение тарифов сразу вчетверо абсолютно не оправданно. К тому же, рекламодатели платят бешеные деньги за рекламу в метро - это около 125 миллионов гривен в год. Метрополитен получает из этих денег всего 12 миллионов гривен - остальные деньги оседают в карманах у чиновников. Мы требуем у городских властей отменить позорное решение о повышении тарифов. Перевозка пассажиров - не бизнес", - заявил В.АТАНАСЬЕВ.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ поручил Министерству транспорта и связи вместе с Министерством ЖКХ проверить обоснованность повышения тарифов на услуги городского пассажирского транспорта в Киеве.

О результатах проверки члены рабочей группы должны отчитаться первому вице-премьер-министру до 13 ноября.

Также А.ТУРЧИНОВ поручил министру юстиции приостановить процесс государственной регистрации распоряжения КГГА “ О мерах по улучшению транспортного обслуживания киевлян ”, пока рабочая группа не предоставит выводов об обоснованности повышения тарифов на услуги городского пассажирского транспорта в столице.

Ранее прокуратура Киева уже начала проверку соблюдения столичной городской государственной администрацией законодательства при введении новых тарифов на проезд в общественном транспорте.

КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

С 4 ноября 2 грн. стоит одна поездка в метрополитене, если пассажир покупает один жетон на проезд. Проезд в наземном транспорте стоит 1,5 грн., если купить билет заблаговременно в киоске, и 2 грн. – если купить в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса.