В ДТП в Днепропетровской области погибли две женщины и ребенок

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport, двигаясь по не введенной в эксплуатацию дороге, не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ 2104, который двигался по главной дороге, и врезался в боковую часть автомобиля ВАЗ.

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«В результате ДТП пассажиры автомобиля ВАЗ, жители Днепродзержинска - 54-летняя женщина, 25-летняя девушка и 6-летний ребенок, погибли на месте. Кроме того, 33-летний водитель этого же автомобиля и его 27-летняя пассажирка доставлены в реанимационное отделение больницы», - говорится в сообщении.

Виновнику ДТП вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Водитель автомобиля Mitsubishi задержан в порядке ст. 208 УПКУ. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.