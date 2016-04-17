Суд над задержанным за вымогательство взятки мэром Вышгорода продолжится 17 апреля

Заседание Печерского суда по делу задержанного за вымогательство взятки мэра Вышгорода Алексея Момота перенесли на утро воскресенья, а уже в 15:00 этого дня, если не будет избрана мера пресечения, он выйдет на волю. Об этом сообщает ТСН.

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Сообщается, что такое решение приняли из-за ходатайства защиты о необходимости допроса свидетеля. Адвокаты хотят вызвать в суд заместителя директора фирмы-застройщика, который написал заявление о взяточничестве Момота. Его показания, считают защитники мэра Вышгорода, важные для решения дальнейшей судьбы обвиняемого.

Прокуроры подозревают юристов Момота в затягивании времени.

Обвинители считают, что адвокаты продолжат эту стратегию и в воскресном заседании. Срок действия задержания Момота истекает в 15:00. Если к тому времени не будет принято решение об избрании ему меры пресечения, подозреваемого придется отпустить на волю.

Как сообщал УНИАН, вымогатель требовал 1 миллион евро от представителя одной из строительных компаний за нерасторжение договора аренды земельного участка и несоздание препятствий во время застройки микрорайона.

По данным пресс-центра, "четырех посредников мэра правоохранители задержали в центре Киева, когда они перечисляли в отделении одного из банков первую часть взятки в размере 200 тысяч евро".

Еще одного сообщника задержали в одном из ресторанов, когда представитель застройщика передавал ему документы на имущественные права по нежилой недвижимости общей площадью 2 800 квадратных метров стоимостью более 700 тысяч евро.

Мэра города сотрудники СБУ задержали в его служебном кабинете после передачи денег и документов.

Также в СБУ сообщили, что "прокуратура Киевской области опубликовала фотографии задержания, на которых в кабинете висит флаг Вышгорода".

"Мэром Вышгорода является Алексей Момот, который на выборах 2015 года баллотировался от партии "Воля", - добавили в СБУ.