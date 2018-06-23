Изменения к бюджету: Кабмин не оглядывается ни на Банковую, ни на Банк

Изменения в госбюджет, которые должны были быть представлены в Раду еще по результатам социально-экономического развития Украины в первом квартале текущего года, зарегистрированы в парламенте 7 июля. Правительство медлило с бюджетом до последнего, осознавая, что у него мало штыков для принятия собственного варианта. А «с голоса» в четверг могут наголосовать такого, что редакционная комиссия будет работать весь июль, пытаясь ужать депутатские предложения в прокрустово ложе дефицита.

Документ, зарегистрированный в понедельник в парламенте, в очередной раз демонстрирует, что правительство гнет свою линию, не особо оглядываясь на морализаторство Банковой и макроэкономические нотации Банка на Институтской. Как ни настаивал Стельмах на том, что большая часть дополнительных поступлений должна быть сэкономлена и направлена на снижение дефицита, все 32 с лишним миллиардов гривен до последней копейки расписаны по статьям. Дефицит все-таки сокращен, но всего лишь на статистически невесомую величину, если оценить сокращение на фоне нового номинального ВВП в размере 959 млрд. грн.

145 млн. грн., на которые правительство согласилось сократить нетто-внутренние займы, макроэкономической погоды не делают.

Вообще-то дефицит украинского госбюджета в размере 18,674 миллиардов гривен на фоне последних событий предстает макроэкономической фантасмагорией. Его призрачность в том, что нет источников его финансирования. Приватизация заторможена. Об итогах роуд-шоу украинских высокопоставленных должностных лиц с целью презентации отечественных евробондов ничего не слышно по той причине, что этими итогами не хвастаются. Дорогу Украине на рынке капиталов перешел Казахстан, разместив свои евробонды по цене 9 процентов годовых. Учитывая, что суверенный рейтинг Казахстана выше украинского, официальному Киеву пришлось распроститься с мыслью о цене своих бумаг в семь с половиной процента годовых. Поэтому в еврозаймах взята пауза, а падение суверенных рейтингов Украины уже начинает давать негативный макроэкономический эффект. Поэтому правительству не остается ничего другого как делать долги на внутреннем рынке, но Кабмин и с этим не спешит, предлагая казначейские облигации по цене, на которую соблазняются только государственные банки да еще Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Поэтому за отсутвием надежных источников финансирования дефицита у правительства, казалось бы, есть два варианта. Первый – финансировать его за счет сокращения средств на казначейском счету, что, собственно, и происходит в Украине каждый декабрь. Второй – посмотреть правде в глаза и сократить дефицит де-юре при пересмотре бюджета. Однако Кабмин осознанно избрал третий путь – несмотря на то, что значительное количество бюджетных программ либо не финансируются вообще, либо недофинансируются, все дополнительные поступления направляются на новые расходы, хотя «дыра» (она же – дефицит бюджета размером в 18 млрд.) не закрыта.

Поэтому около 12 миллиардов гривен из 32 миллиардов дополнительного ресурса предложено направить на социальные программы. (Впрочем, Ю.В. говорит о пропорции 30:30:30 ). Львиная доля этих расходов – дополнительный трансферт Пенсионному фонду стоимостью в 6 миллиардов гривен. Можно, конечно, нежиться на волнах красивых слов о социальной направленности бюджета, но факт остается фактом – система пенсионного обеспечения в Украине в нынешнем виде нежизнеспособна, поскольку в значительной мере зависит от помощи государственного бюджета. Другими словами, собственных поступлений ПФ не хватает, чтобы платить пенсии, и разница компенсируется из бюджета. Правительство «технически» объясняет, что 4,4 млрд. из этих 6 миллиардов – это авансовые средства для январских выплат, но парадокс в том, что эти средства. уже были учтены в декабрьском бюджете. К июлю уже стало очевидным, что без этого спасательного круга ПФ будет не до смеха.

Свыше 6 миллиардов гривен идет на государственную поддержку отдельных отраслей промышленности, среди которых особняком стоит по величине своих аппетитов Нафтогаз. С одной стороны, правительство медлит с неизбежным – повышением тарифов на газ. С другой – продолжает субсидировать Нафтогаз, в этот раз – на дополнительные 4,5 млрд. грн. Остается лишь догадываться, сколько будет стоить бюджету латание нефтегазовых дыр с 1 января следующего года.

Что же касается инфраструктурных расходов, на которые предусмотрено свыше 3 миллиардов гривен, то «живые деньги» затмила новость о щедрости госгарантий. Кредиты под гарантии правительства прописаны в изменениях в бюджет на сумму 10,4 млрд. грн., еще на 10 млрд. планируется их выдать чуть позже. Юлия Тимошенко сразу предупреждает : «Это тоже будут бюджетные деньги». Другими словами, заемщики и намерены возвращать эти деньги, и за них будет рассчитываться бюджет? В середине и в конце 90-х Украина уже прошла сквозь поветрие займов под государственные гарантии, которые выдавались наперебой структурам, приближенным к кабминам тех лет, и шлейф которых в виде девяти миллиардов гривен непогашенных кредитов тянется поныне.

Хотя Нацбанку и не удалось убедить правительство сэкономить часть дополнительных средств, все-таки есть праздник и на его улице – в конце концов предлагается оформить в виде ценных бумаг давний долг правительства перед ним в сумме 1 млрд. 33 млн. долларов, который предлагается обеспечить в форме одно-, пяти- и семилетних облигаций. Правда, НБУ за это придется заплатить – в прямом смысле этого слова. Его перечисления в бюджет увеличены на 1,5 млрд. грн.

А если в четверг случится предканикулярное чудо и бюджет будет проголосован и он попадет на стол Президенту, то там его (что бы нам ни рассказывала его пресс-служба ) ждут заботливо приготовленные соблазны, от которых трудно будет отказаться. Слово «Батурин» в разных вариациях (военный лицей, реконструкция гетманской столицы и проч.) встречается в бюджете не реже, чем «повышение социальных стандартов».

Станислав Голубенко