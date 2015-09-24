Парасюк объяснил, почему приехал к админгранице с Крымом на подаренном добровольцам автомобиле

Об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, автомобиль был подарен его другом Виталием Гошовским из Канады для добровольческих батальонов.

"Поскольку все добровольческие батальоны были выведены с передовой, мы хотели передать авто какой из частей ВСУ. Однако, Виталий был категорически против из-за фактов хищения канадской гуманитарной помощи руководством ВСУ. Поэтому мы приняли решение передать автомобиль бойцам-добровольцам, которые неофициально воюют на передовой, что мы собственно и сделали", - написал Парасюк.

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По словам депутата, сейчас автомобилем пользуются добровольцы, которые на нем вернулись домой на ротацию и вместе с Парасюком поехали на блокаду. "На этом авто они также и вернутся обратно в зону АТО", - подчеркнул нардеп.

Парасюк отметил, что использование данного автомобиля у админграницы с оккупированным Крымом связано с тем, что "за 100 метров стоят "зеленые человечки" с автоматами и танками, а мы каждую ночь ездим по зоне разграничения и ищем возможные места перевозки контрабанды".

Щодо машини, на якій ми приїхали на блокаду Криму. Зробіть будь ласка репост.Автомобіль Ford F350 передав мій друг Віт... Posted by Володимир Парасюк on Wednesday, September 23, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что нардеп Владимир Парасюк приехал на админграницу материковой части Украины и оккупированного Крыма, где сейчас продолжается блокирование въезда грузовиков, на подаренном для бойцов АТО броневике.