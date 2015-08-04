На следующей неделе в Нидерландах покажут реконструкцию катастрофы "Боинга"

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, об этом во время встречи с послом Нидерландов в Украине Кейсом Кломпенхаувером сказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, глава Правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы Геннадий Зубко.

По его словам, также «будет рассмотрен технический отчет и комментарии к нему, предоставленные каждой из стран, принимавших участие в расследовании».

Как сказал посол, Украина с самого начала делала все для объективного и прозрачного расследования причин крушения самолета.

Кломпенхаувер передал Зубко соответствующее письмо с благодарностью и памятный знак от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

«Мы не только тесно сотрудничали. Это сотрудничество было эффективным, - подчеркнул Кломпенхаувер. - Поэтому у нас позитивные ожидания от нашего сотрудничества в будущем».

По словам Зубко, «украинские службы, в частности «Украэрорух», Государственная авиационная служба Украины, Министерство обороны предоставят рекомендации, которые помогут в будущем исключить такие катастрофы».

Он подчеркнул, что позиция Украины относительно прозрачности и публичности расследования неизменна. «Президент и правительство Украины поддерживают создание международного трибунала. Мы убеждены, что международное расследование и оценка этой трагедии позволят обезопасить страну от возможного повторения таких преступлений», - подчеркнул вице-премьер.

«Мы передали расследование голландской стороне, чтобы обеспечить непредвзятость процесса. Требование международного трибунала было консолидированной позицией пяти стран. Но Россия не захотела открытого объективного суда, заблокировав соответствующее решение Совбеза ООН», - сказал Зубко.

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«Мы не обращаем внимания на блокирование решения Совбеза и имеем альтернативные пути для того, чтобы довести это дело до конца», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала по расследованию крушения самолета «Малазийских авиалиний» «Боинг-777» рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек. После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил «Боинг».

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.