До конца года в Украине будет 6 тысяч новых полицейских – Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге в Киеве.

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«У нас милиции в стране 170 тыс. человек. Нам вместо них нужно найти новых ребят, с новыми принципами. У нас, если все будет в порядке, то в конце года будет новых полицейских едва-едва 6 тыс. человек, а нам надо 170 тыс. Это путь, по которому надо идти», - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, в начале мая в Министерстве внутренних дел был создан департамент патрульной службы. 24 июня правительство утвердило образцы формы нового полицейского патруля.