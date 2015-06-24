Аваков привел в Кабмин новых патрульных полицейских (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сегодня Кабмин утвердил образцы формы нового полицейского патруля", - отметил он.

При этом Аваков сообщил, что во время обсуждения премьер-министр Арсений Яценюк "придрался к ботинкам". Поэтому было решено, кроме ботинок 5.11, добавить летние легкие специальные тактические кроссовки 5.11.

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"Мне нравится, что Кабмин искренне поддерживает нас в создании новой полиции – и в мелочах, как форма, и в крупных вопросах! Но на улицах к министрам все равно будем строги больше, чем к обычному человеку", – заверил глава МВД.