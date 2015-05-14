Рада увеличила срок сохранения места работы за мобилизованными до 1,5 лет

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам социальной защиты граждан Украины, которые проходят воинскую службу во время особого периода» (регистрационный номер 2079).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 275 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, с 12 до 18 месяцев увеличен срок предоставления гарантий сохранения места работы, должности для работников, призванных на срочную воинскую службу.

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Согласно закону, за работниками, призванными на срочную воинскую службу, воинскую службу по призыву при мобилизации на особый период, или принятым на воинскую службу по контракту в случае возникновения кризисной ситуации, которая угрожает национальной безопасности, объявления решения о проведении мобилизации и (или) введения военного положения на срок до окончания особого периода или до фактической демобилизации, но не более 18 месяцев, сохраняются место работы, должность и компенсируется из бюджета средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, в которых они работали на момент призыва, независимо от подчинения и формы собственности. Выплата таких компенсаций из бюджета в пределах среднего заработка производится за счет средств государственного бюджета Украины в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.