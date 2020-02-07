Деньги на выпивку из наших карманов и "добровольцы" в поисках "клубнички". Как полицейские проводят "оперативные закупки сексуальных услуг"

Не так давно в соцсетях бурно обсуждали новость о столичном полицейском, который в ходе спецоперации дважды заказал приватный танец и оральный секс. Делалась это для того, чтобы доказать, что администратор столичного стриптиз-бара занимается сутенерством, и в итоге, в конце января этого года она получила четыре года условно.

Новость восприняли как курьез, идея «оперативной закупки сексуальных услуг» многим показалась абсурдом. Но, как выяснил УНИАН, подобные «спецоперации» - обычная практика для полиции, и столичный агент под прикрытием выглядит ангелом на фоне коллег. В Едином реестре судебных решений мы нашли истории о том, как полицейские «закупали» интим сразу с двумя проститутками, а в Кропивницком - с несовершеннолетней, или как «клиент» потратил 2000 казенных гривень на выпивку.

«Добровольцы» и несовершеннолетняя

Обсуждая столичную «спецоперацию», в соцсетях недоумевали: зачем нужно было проводить повторную «закупку»?

«Методы сомнительные. Но полицейские стремятся доказать, что преступление совершалось долгое время, что оно не было разовым, что речь идет о системе. Считается, что одного факта недостаточно для того, чтобы задокументировать преступную деятельность и виновный может уйти от наказания», - отмечает адвокат, бывший старший следователь по особо важным делам ГУ МВД Руслан Сушко.

И, судя по данным в Едином реестре судебных решений, две оперативные закупки – скорее мало, чем много.

Так, в начале 2014 года в Тернополе полицейские решили прижать к стенке привокзальных проституток и их сутенеров. Начали спецоперацию в разгар Майдана, закончили уже после аннексии Крыма. Любопытно, что «клиентами под прикрытием» в этом и большинстве других случаев были не сами полицейские, а некие «добровольцы». Конкретно в этой истории было ни мало, ни много - пятеро. И один из них оплатил интим с двумя девушками одновременно (с проституткой и сводницей).

Впрочем, это не единственный случай «служебного группового секса», который мы нашли в Реестре. В том же 2014-м, в городке Вашковцы (Черновицкая область), «агенты под прикрытием» решили взять на горячем владельца сауны. Для того, чтобы доказать факт сутенерства, «клиенты» по очереди занялись сексом с проституткой в его заведении и «зафиксировали» это на видео. А потом, так сказать, чтобы закрепить вину владельца сауны, сделали еще несколько «контрольных закупок».

А вот в Кропивницком в 2011 году произошла довольно странная история. Мужчины, которых привлекали к оперативной закупке, на протяжении пяти месяцев пять раз занимались оральным и классическим сексом с несовершеннолетней. Девушку возили в сауну, она оказывала интимные услуги в автомобиле, в одной из комнат придорожного кафе. Делалось это для того, чтобы доказать, что владелица и бармены этого бистро сводят дальнобойщиков с проститутками. Доказали. Приговор для сводниц - пять лет условно.

Правозащитники, к которым УНИАН обратился по поводу последней истории с несовершеннолетней, посетовали на давность. Дескать, уже несколько раз сменилось руководство местной полиции и выяснить детали, скорее всего, невозможно. Вместе с тем, они отмечают, что знают о случаях, когда сотрудники полиции, чтобы доказать вину педофила, снимали его с жертвами на видео. Считается, что суд может принять во внимание только стопроцентные доказательства.

«А факт проституции доказать очень непросто. Нам надо презерватив «задокументировать», все остальное можно опровергнуть, сказать, что ничего не было. Доказать работу сутенера еще сложнее», - отмечают источники в полиции. По словам правоохранителей, поэтому и нужно, чтобы «клиент под прикрытием» не просто оплатил, но и получил сексуальную услугу.

Как пропить деньги на секс и развалить дело в суде

Но не всегда все проходит гладко. Два года назад в Киеве «клиент» дважды занимался сексом, чтобы уличить сутенера, который администрировал тематическую группу в одном из мессенджеров и в телефонном режиме сводил девушек с клиентами. В ходе одной «оперативной закупки» пришлось выложить 1100 долларов (во время обыска у девушки изъяли 1600 долларов). Однако из документа не ясно, куда подевалась валюта, потраченная накануне на «закупку» услуг с другим «неустановленным досудебным расследованием лицом женского пола».

Конечно, не исключено, что информация в Реестре не полная.

Бывают и весьма курьезные случаи. К примеру, в 2015 году полиция решила сорвать покров порядочности с одного из столичных стриптиз-баров и доказать, что его администратор – сутенер. В Реестре судебных решений говорится, что некий свидетель четырежды добровольно помогал полиции и проводил по часу с проституткой в отеле «Лыбидь». Ему несколько раз выдавались 6-7 тысяч гривен, он снимал номер, выбирал танцовщицу, рассчитывался с ней за сексуальные услуги и на следующий день возвращал остаток денег. Но во время последней «закупки» мужчина потратил 2000 гривен в баре на алкоголь, и в документе подчеркивается: «Свои личные денежные средства он не использовал».

Не исключено, что количество выпивки повлияло на качество видео, которое делалось, чтобы разоблачить работниц стриптиз-клуба. Суд счел, что запись не может быть доказательством. Не было понятно, где она производилась, и кто на ней (судя по всему, была записана только звуковая дорожка).

Этот и другие промахи правоохранителей привели к оправдательному приговору, в прошлом году администратор клуба в этом деле выиграла и апелляцию. Стриптиз-бар, где она работала, только лишь сменил вывеску и работать продолжает. А в отзывах об отеле можно прочесть возмущенный комментарий гостя, который летом 2017-го приехал в столицу на конференцию по борьбе с ВИЧ: «На первом этаже работает стриптиз и есть доступные девочки, которые, вероятно, являются риском по передаче ВИЧ, СПИД и других, передающихся половым путем инфекций, с чем я борюсь более десяти лет - работаю в профилактике и изменении поведения»…

За «клубничку» для полицейских платят налогоплательщики

Изрядно начитавшись историй из Реестра судебных решений, УНИАН нашел только один документ, в котором говорилось об одной-единственной оперативной закупке в ходе расследования. И именно этого одного эпизода хватило, чтобы в 2017-м оштрафовать на 850 гривен администратора одного из столичных стриптиз-баров.

А вот история с закрытием «гнезда разврата» произошла совсем не в Киеве. Произошло это в 2016-м в Днепре. История такова: в 2014 году во время обыска в местном ночном клубе нашли тетради с расценками. Среди прочих, там была и такая запись (орфография сохранена): «Сауна - 1 час 500 грн, массаж - 1 час 800 грн, в 4 руки 1600 грн, 1 дев. час секса - 1000 грн; 2 дев. час секса - 3000 грн; ночь 5000 грн (7 час); сутки 1000 $ (15000)». Но, помимо этого, танцовщицы, проститутки и клиенты клуба выступили на суде, как свидетели.

Один из свидетелей, который уединился с танцовщицей в одной из комнат клуба как раз в ночь, когда правоохранители совершали рейд, на суде отмечал: «Пришел сам, работники полиции прийти не говорили».

Итогом этого дела стало наказание для администратора клуба в виде четырех лет. Условно.

Стоит отметить, что два года назад тема таких специфических методов полиции обсуждалась в Латвии. Политики говорили об их аморальности и апеллировали к тому, что контрольная закупка наркотиков не предполагает их употребления.

Впрочем, помимо моральной составляющей, существует и финансовая. «В суде рассматривают совокупность доказательств, они не могут быть добыты только негласной работой. Следователь не может злоупотреблять последней, он, скорее, должен идти по следу, а не провоцировать преступника. А увлечение правоохранителей «имитациями» может привести к тому, что дела станут предметом рассмотрения в Европейском суде по правам человека. Фигуранты дел могут выиграть суд, выиграть компенсацию в несколько тысяч евро. И расплачиваться, в итоге, будем мы, налогоплательщики», - говорит адвокат, бывший старший следователь по особо важным делам ГУ МВД Руслан Сушко.

Другими словами, пока государство в лице полицейских тратит бюджетные деньги на «выявление» в украинских стрипбарах и ночных клубах «клубнички» (почему-то в двадцать первом веке мы живем в стране, где, похоже, власть все еще уверена, что секса, а, тем более, секса за деньги, у нас нет), «выхлоп» от действий правоохранителей – копеечный. А проблем можно спровоцировать на миллион.

Влад Абрамов