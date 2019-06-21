​​​​​​​Как распознать зверя. Почему 22-летний парень жестоко убил девочку и поглумился над ее телом

Судьбой школьницы из райцентра Ивановка в Одесской области интересовались миллионы украинцев. Шесть суток длились поиски девочки-подростка, пропавшей днем 13 июня по дороге на занятия танцевального кружка. В спецоперации приняли участие полицейские, военнослужащие Нацгвардии, местные жители, волонтеры, многие из которых приехали из Одессы. Кинологи с собаками, прибывшие из четырех областей Украины, скрупулезно прочесывали округу, водолазы обследовали более 10 километров дна Хаджибейского лимана, в воздух поднялись самолеты одного из аэроклубов с видеокамерами на бортах... Тщетно – девочка словно испарилась.

Единственное, что было известно – несовершеннолетняя примерно в 14.40 вышла с территории рынка, где работают ее родители, и отправилась в школу – на репетицию танцевального номера. Но до учебного заведения не дошла, о чем родители узнали, вернувшись домой. Вначале искали дочь самостоятельно, а вечером обратились в полицию.

История начала обрастать слухами: говорили, что Дашу Лукьяненко видели в Одессе с неизвестным мужчиной, что ее похитили с целью выкупа, или что вывезли в Турцию, где пытаются продать в рабство…

Чужой бедой не замедлил воспользоваться предприимчивый житель Николаевской области – потребовал у несчастных родителей за «освобождение» дочери десять тысяч долларов. Но был быстро разоблачен и задержан. Как выяснилось, мошенник действовал по просьбе отбывающих срок зеков, и на самом деле никакой ценной информацией о пропавшей девочке не обладал.

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По словам начальника регионального главка Нацполиции Олега Беха, версия причастности «приезжих», которые могли выкрасть и увезти ребенка, действительно рассматривалась. Потому и расширили «квадрат» поиска. «Например, еще 14 июня тщательно проверили поселок Молодежное, где обосновались этнические группы – оседлые турки, осетины. Также – пгт Радостное и Петровка, где проживает большое количество ранее судимых граждан», - рассказал он.

Правоохранители понимали: версия побега Даши несостоятельна. Ученики ее школы, учителя, соседи – все хорошо отзывались о ребенке. «Она по натуре – лидер, творческая личность, занималась в разных кружках, была послушной – никуда не ходила без разрешения родителей. Со всех сторон – позитивный человечек. Поэтому версию ухода из дома почти сразу отбросили и приняли решение расширить круг поиска, привлечь дополнительные силы», - отметил Бех.

За шесть суток было осмотрено много жилых и нежилых зданий, земельных участков и заброшенных строений... Всего в Ивановке – 820 домовладений, в которых проживает примерно 3,4 тысячи человек, и почти все они были опрошены.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили: днем 13 июня в месте совершения преступления (или рядом) находилось около 800 человек. Из них пятеро заявили, что слышали истошный девичий крик...

Кроме того, полиция, в том числе при помощи камер видеонаблюдения, вычислила сотню автомобилей, проезжавших в тот день через Ивановку, из них «особый интерес» представляли двадцать четыре. А две машины перемещались по тому же пути и примерно в то время, когда исчезла Даша…

Чтобы установить, где именно по дороге в школу девочка остановилась, провели множество оперативных мероприятий, включая следственный эксперимент с участием детей.

Как отметил Бех, на территории Ивановского района проживает около восьмисот ранее судимых человек, из которых более восьмидесяти могли быть потенциальными похитителями. Пришлось «отработать» свыше полусотни наркозависимых и более двух десятков – психически больных… Объектом пристального внимания оперативников даже стал один из свидетелей, слышавший крик.

В результате был обозначен окончательный круг подозреваемых – восемь человек, в их числе – две женщины. У потенциальных фигурантов провели неотложные обыски, которые в очередной раз ничего не прояснили.

Нашли голой в выгребной яме

Вечером 19 июня был проведен еще один обыск – в домовладении, которое безрезультатно осматривалось уже дважды. Вместе с родителями и старшим братом в нем проживает 22-летний Николай. Этот молодой человек был в числе самых активных добровольцев, искавших Дашу. Он спокойно впускал оперативно-следственную группу в дом – показал подвалы, чердаки, гараж, автомобиль… Зацепок не было никаких, но собранная спецами информация указывала – девочка пропала именно возле этого двора. И предположение подтвердилось – реальность оказалась ужаснее всех страшных слухов.

Дарью Лукьяненко обнаружили мертвой в 3-метровой выгребной яме, бетонную чашу которой при помощи спецоборудования разбили сотрудники ГСЧС. В нечистотах вначале «нащупали» руку ребенка, а потом смогли извлечь тело. Жертва была полностью обнажена, только сандалии на ногах, в ушах остались серьги, на запястье – незамысловатый браслетик.

Видео: Поліція Одещини

Убийца связал ей ноги скотчем, прикрепил к ним камни и протолкнул в выгребную яму – через отверстие в полу отхожего места. Из-за камней труп не всплывал, а нечистоты отбивали другие запахи – поэтому служебные собаки не сразу нашли погибшую...

По словам Беха, подозреваемый в содеянном сознался, правда, изначально уверял, дескать, потерпевшую не знает. Как оказалось, лгал. Его родители дружат с семьей Лукьяненко, и сам фигурант в день убийства был на рынке, где работают родители девочки. В частности, он рассказал, что встретил там Дашу, но ушел на несколько минут раньше. Дождался ее возле своего двора, затащил в дом, раздел и пытался изнасиловать. Но девочка отчаянно сопротивлялась, и злоумышленник ее задушил. Кроме того, ударил острым предметом (шилом или ножом), а на голову надел полиэтиленовый пакет, чтобы перекрыть доступ кислорода…

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По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, вещи убитой злоумышленник, предположительно, сжег – ни белья, ни верхней одежды (шортов и футболки с изображением фламинго) пока не нашли. Сейчас установлено место, где их могли уничтожить вместе с мусором, и для экспертизы отобраны соответствующие образцы.

По предварительным данным, смерть Даши Лукьяненко наступила до 15.00 четверга, 13 июня. Следователи пока не берутся утверждать, было ли на самом деле изнасилование – на теле жертвы есть определенные «потертости», но подозреваемый половой контакт отрицает. «Это и другие обстоятельства установит назначенная экспертиза. Но могу ответственно заявить – подозрения в убийстве абсолютно обоснованы», - утверждает Жученко.

Расследование проводится по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство). Кроме того, учитывая факт глумления над умершей, дело открыто по ст. 297 (надругательство над телом).

Предполагается, что убийство совершено на сексуальной почве, возможно – из-за длительного полового воздержания.

Есть еще одно предположение, которое отрабатывает следствие. По словам Беха, оно также имеет «сексуальную подоплеку», но не исключено, что не все так просто…

Абсолютно адекватен

Во время допроса Николай, отвечая на уточняющие вопросы, в частности, о причине того или иного своего шага, односложно произносит: «Просто так» или «Ни для чего». Но полицейские и прокуроры считают его абсолютно вменяемым. Ведь создается впечатление, что он придерживался определенной тактики: заметал следы – избавился от одежды и трупа, каким-то раствором стер следы в помещении, где пытался изнасиловать Дашу…

По словам Жученко, злоумышленник хитер. С ним работали полиграфолог и психолог, которых он сумел ввести в заблуждение – обдуманно «уводил» от места своего пребывания в момент убийства. В дальнейшем оба эти специалиста были заменены.

Со слов очевидцев, задержанный значительную часть времени проводил дома, нигде не работал. Его хобби – сериалы про уголовные преступления и расследования, компьютерные игры об убийствах. Говорят, он часто отключал телефон, чтобы избавиться от «приставаний» матери, просившей его о помощи по хозяйству.

Знала ли она о «подвиге» сына? Она уверяет, что нет… Вместе с младшим сыном женщина и ее супруг помогали волонтерам искать девочку.

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В пятницу в Ивановке – день траура по погибшей. Также в этот день местные жители соберутся, чтобы провести Дарью в последний путь – на 21 июня запланированы похороны.

Ожидается, что в этот же день злоумышленнику изберут меру пресечения. Его уже доставили в Одессу, где, как планируется, он будет содержаться в СИЗО. «Будем ходатайствовать об аресте без права внесения залога», - сказал Жученко, добавив, что придерживается четкой позиции – виновный должен получить максимальную меру наказания – пожизненное заключение.

В любом случае, по словам местных жителей, в Ивановке ему не жить. Возмущенные люди едва не устроили самосуд и обозлены на всю семью Николая Тарасова. Даже намеревались сжечь их дом, а на рыночной палатке неизвестные вывели красной краской: «Смерть убийце».

Трагедия в Ивановке активизировала и сторонников законопроекта №6607, который предусматривает, в частности, ведение реестра осужденных за половые преступления против детей и химическую кастрацию педофилов. Примет ли парламент этот документ? Предотвратят ли такие меры очередные изнасилования и убийства детей? Сложно сказать.

Сейчас слово за следствием, потом – за судом. Объективного расследования и справедливого вердикта ожидают миллионы украинцев.

Лариса Козовая