"Снималась бы уже в порнофильмах": Каменских в микроскопическом бикини крупным планом показала роскошную грудь (фото)

На фото она позирует в открытом бикини, выставляющем на показ ее грудь.

Украинская певица Настя Каменских поделилась с фанатами очень откровенным снимком. На свежем фото певица продемонстрировала роскошную грудь.

Фотография размещена в Instagram певицы.

Читайте такжеФартовый Телец и несчастный Рак: гороскоп на май для всех знаков Зодиака

На ней она позирует в открытом бикини, выставляющем на показ ее грудь. В руке у певицы бокал с напитком.

"Спасибо всем за поздравления и добрые слова! Спасибо за пожелания и любовь, я счастлива", - подписала она снимок.

Не все подписчики оценили откровенность певицы.

"Ты бы, уже снималась в порнофильмах, или журналах для мужчин", "А что она вечно р*ком стоит", - возмутились подписчики.