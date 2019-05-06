"Снималась бы уже в порнофильмах": Каменских в микроскопическом бикини крупным планом показала роскошную грудь (фото)
09:42, 06 мая 2019Общество
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На фото она позирует в открытом бикини, выставляющем на показ ее грудь.
Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских поделилась с фанатами очень откровенным снимком. На свежем фото певица продемонстрировала роскошную грудь.
Фотография размещена в Instagram певицы.
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На ней она позирует в открытом бикини, выставляющем на показ ее грудь. В руке у певицы бокал с напитком.
"Спасибо всем за поздравления и добрые слова! Спасибо за пожелания и любовь, я счастлива", - подписала она снимок.
Не все подписчики оценили откровенность певицы.
"Ты бы, уже снималась в порнофильмах, или журналах для мужчин", "А что она вечно р*ком стоит", - возмутились подписчики.
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