Каменских без штанов показала, как отмечает день рождения с Потапом
16:03, 04 мая 2019Общество
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Певица опубликовала несколько селфи в откровенных нарядах, на одном из которых на заднем плане засветился и Потап.
Сегодня Настя Каменских отмечает свое 32-летие / фото пресс-служба Насти Каменских
Сегодня украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, отмечает свой день рождения. Певице исполнилось 32 года.
Друзья и коллеги по цеху активно поздравляют Настю с праздником. Сама же певица делится фото и видео из Турции, где отмечает день рождения с друзьями и репером Потапом, с которым ей приписывают роман.
Каменских в своих Instagram Stories показала, как ее поздравили друзья: вся комната увешана шариками, а на столе праздничный торт.
фото instagram.com/kamenskux
Также певица опубликовала несколько селфи в откровенных нарядах, на одном из которых на заднем плане засветился и Потап. Каменских позирует на фото в бикини и мужской футболке без штанов.
фото instagram.com/kamenskux
Как сообщал УНИАН, ранее Каменских поделилась трогательным фото с Потапом.
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