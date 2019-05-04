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Каменских без штанов показала, как отмечает день рождения с Потапом

16:03, 04 мая 2019
Общество
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Сегодня Настя Каменских отмечает свое 32-летие / фото пресс-служба Насти Каменских

Друзья и коллеги по цеху активно поздравляют Настю с праздником. Сама же певица делится фото и видео из Турции, где отмечает день рождения с друзьями и репером Потапом, с которым ей приписывают роман.

Каменских в своих Instagram Stories показала, как ее поздравили друзья: вся комната увешана шариками, а на столе праздничный торт.

фото instagram.com/kamenskux

Также певица опубликовала несколько селфи в откровенных нарядах, на одном из которых на заднем плане засветился и Потап. Каменских позирует на фото в бикини и мужской футболке без штанов.

фото instagram.com/kamenskux

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских поделилась трогательным фото с Потапом.

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Теги: #Настя Каменских