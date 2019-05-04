Каменских без штанов показала, как отмечает день рождения с Потапом

Певица опубликовала несколько селфи в откровенных нарядах, на одном из которых на заднем плане засветился и Потап.

Сегодня украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, отмечает свой день рождения. Певице исполнилось 32 года.

Друзья и коллеги по цеху активно поздравляют Настю с праздником. Сама же певица делится фото и видео из Турции, где отмечает день рождения с друзьями и репером Потапом, с которым ей приписывают роман.

Каменских в своих Instagram Stories показала, как ее поздравили друзья: вся комната увешана шариками, а на столе праздничный торт.

Также певица опубликовала несколько селфи в откровенных нарядах, на одном из которых на заднем плане засветился и Потап. Каменских позирует на фото в бикини и мужской футболке без штанов.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских поделилась трогательным фото с Потапом.