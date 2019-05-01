Создатели «Игры престолов» попытались оправдаться за слишком темный третий эпизод
16:18, 01 мая 2019Общество
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Многие зрители пожаловались, что эпизод был слишком темным и было сложно рассмотреть детали сражения.
Третий эпизод 8-го сезона был мрачным / фото HBO
Оператор-постановщик сериала «Игра престолов» Фабиан Вагнер заступился за вышедшую 29 апреля серию.
Многие зрители пожаловались, что эпизод был слишком темным и было сложно рассмотреть детали сражения, передает Deadline.
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Вагнер пояснил, что проблема не в съемках, а в настройках экрана телевизоров.
«Большая проблема заключается в том, что многие люди не знают, как правильно настроить свои телевизоры, — сказал Вагнер Wired UK.
Он добавил, что третий эпизод 8-го сезона был мрачным, чтобы добиться определенного эффекта.
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