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Создатели «Игры престолов» попытались оправдаться за слишком темный третий эпизод

16:18, 01 мая 2019
Общество
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Третий эпизод 8-го сезона был мрачным / фото HBO

Многие зрители пожаловались, что эпизод был слишком темным и было сложно рассмотреть детали сражения, передает Deadline.

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Вагнер пояснил, что проблема не в съемках, а в настройках экрана телевизоров.

«Большая проблема заключается в том, что многие люди не знают, как правильно настроить свои телевизоры, — сказал Вагнер Wired UK.

Он добавил, что третий эпизод 8-го сезона был мрачным, чтобы добиться определенного эффекта.

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Теги: #Игра Престолов