Радоница-2019 - что можно и что нельзя делать в этот день

На Радоницу принято посещать могилы усопших родных и близких, вспоминая все светлые моменты, связанные с ними.

После Пасхи весь христианский мир отмечает ряд праздников, связанных с Воскресением Христовым. Среди них стоит выделить Радоницу, которую также называют Родительским днем. В 2019 году Радоница выпадает на 7 мая. Это день, когда каждый верующий может разделить радость от Воскресения со своими покойными предками. В этот день следует посетить могилы усопших родных и близких, но при этом необходимо не грустить, а с лучшими чувствами вспомнить все светлые моменты, связанные с ушедшими любимыми людьми.

Почему на Радоницу ходят на кладбище

Истоки праздника уходят в далекие языческие времена. Очевидно, что в Восточной Европе большинство племен верили в потусторонний мир, в котором продолжается жизнь. А вернуться в мир живых можно было только в некоторые дни. Это обряд называется тризной.

Подношением усопшим родственникам было вино, которое наливали в землю ради праздничной трапезы и получения благосклонности. Несмотря на то, что церковь пыталась искоренить давление язычества, большая часть обрядов и традиций сохранились.

В целом, Родительский день не относят к православным праздникам, и он отсутствует в церковном уставе, не выделяясь какой-либо службой. В то же время традиция почитать память предков сумела проникнуть в человеческую жизнь, поэтому чтение заупокойной проводится почти по всей стране в церквях.

Церковь просто не одобряет многие народные приметы поминовения умерших, особенно по части алкогольного возлияния, так как это больше языческие обычаи.

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Радоница - что нельзя и что можно делать

Если идете на кладбище, возьмите с собой и зажгите свечу, прочитайте молитву. В этот день обычно убирают могилки, поминают усопших в полном молчании. Периодически люди приглашают священника, кушать и пить не позволено, но можно оставить рюмочку водки и кусок хлеба, хотя еду рекомендуется отдать нищим.

Согласно верованиям, душа нуждается в молитвах, ведь сама не в силах это сделать. Перед тем, как посетить кладбище, следует подать записку для поминания умершего, после отслужить панихиду. Особое место имеет молитва, в которой принимается Святое Причастие. На Радоницу можно работать, если в этом есть острая необходимость, хотя не стоит преуменьшать значимость дня.

Следует выделить немного времени, чтобы помолиться и сходить в церковь. Если это сложно сделать в установленную дату, можно перенести посещение на другое время. Позволено даже выходить замуж, регистрировать брак, устраивать посиделки с друзьями, семьей, ведь это не постный день. О проведении любого таинства немаловажно договариваться предварительно, с целью предупредить священника в храме.

Приметы на Радоницу

Практически все большие праздники в народе связаны с различными приметами, и Радоница также не является исключением. Конечно, большинство из них уже забылись, но некоторые сохранились и до наших дней.

Например, в Родительский день особенно тщательно следили за погодой и очень ждали дождя. Существовал даже специальный обряд, по которому дети зазывали дождик. Больше всех осадков ждали девушки и женщины: они умывались дождевой водой, веря, что это сохранит их красоту и молодость на долгие годы. Ну а для селян дождь означал, что год будет очень удачным и удастся собрать большой урожай.

Чтобы урожай был богатым, люди избегали любой тяжелой работы, особенно той, которая связана с полем и огородом. Также хорошей приметой считалось, если на Радоницу устанавливалась хорошая погода. Наши предки верили, что тепло посылают им усопшие родные, желая всего наилучшего.

Сегодня далеко не каждый верит в приметы и соблюдает древние обряды, предпочитая отмечать Радоницу по-своему. Но в этот день главное даже не следовать всем правилам, а просто прийти на могилу к своим родным, вспомнить их с радостью в душе и помолиться за них.

Что приготовить на Радоницу

Родительский день обозначают Пасхой мертвых, по такой причине некоторые традиции повторяют актуальные для Светлого Воскресенья. Крайне важное блюдо – крашеные яйца. Лучше остановиться на темных тонах, их можно получить благодаря травам и овощам. Сегодня традиция постепенно меняется, используются природные красители, которые дают не особо яркие цвета.

Второе важное блюдо – кутья, это каша из разных круп, в которую добавляют изюм, мед, и прочие компоненты. В итоге получается сладкая каша, ее распределяют по небольшим тарелкам. Собираясь за обедом, вся семья берет по ложечке кутьи, притом именно ложкой, так как использование вилок неприемлемо. Каша не может служить закуской к алкогольным напиткам, это строго запрещено.

Молитва об усопшем христианине

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.