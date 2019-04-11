Юбилейный концерт Аллы Пугачевой может обернуться грандиозным скандалом

То, что концерт будет идти под фонограмму, можно было предположить еще зимой, когда в сеть утекли две новые композиции Примадонны.

Ровно неделя остается до главного события года – юбилейного концерта Аллы Пугачевой, который обрастает новыми слухами.

СМИ пишут, что якобы концерт Примадонны будет идти под фонограмму (чтобы все прошло гладко, ради съемки), а большая часть программы – новые песни, которые артистка еще не твердо знает. Боится забыть текст, не справиться с дыханием, поэтому, мол, и решила отснять заранее все номера и крупные планы, сделав несколько дублей, без зрителей, пишут Дни.ру.

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А во время самого концерта якобы будут сниматься только общие планы и зал. Для телеверсии все красиво смонтируют воедино.

"В таком случае юбилейное шоу Пугачевой, посвященное не только ее 70-летию, но и 20-летию последнего прощания со сценой, грозит обернуться скандалом. Диск люди могут и дома послушать...", - говорится в сообщении.

То, что концерт будет идти под фонограмму, можно было предположить еще зимой, когда в сеть утекли две новые композиции Примадонны. Тогда ее директор Елена Чупракова неосторожно сказала, что все песни для программы уже записаны. А саундпродюсер Александр Лопатин добавил: "Концертные версии она записывает уже на другой студии".

"Многие критики считают, что нынешняя вокальная форма Пугачевой не позволяет ей работать, что называется, вживую. Вызывает сомнения и качество материала, который артистка представит публике", - подытожили в СМИ.

Ранее в сети появились кадры с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой. На них Примадонна предстала с новой прической - прямой челкой и удлиненным каре. Также она вернулась к естественному цвету волос.