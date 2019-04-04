Спеть гимн и стать модератором: украинские артисты предложили свои услуги на дебатах Порошенко и Зеленского

Ведущий отбора на Евровидение вызвался модерировать дебаты Порошенко и Зеленского.

Ведущий Нацотбора на Евровидение-2019 Сергей Притула предложил бесплатно модерировать дебаты между действующим президентом Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook. Шоумен выдал список своих гастролей до 21 апреля - даты проведения второго тура выборов президента Украины.

"В любой другой день могу поработать модератором на дебатах. На безвозмездной основе. Мой номер есть у обоих. Где НСК "Олимпийский" я знаю. Свистите, если что", - написал он.

Ранее певица Камалия изъявила желание исполнить гимн Украины перед дебатами двух кандидатов на пост президента.

Как сообщал УНИАН, модератором дебатов между Зеленским и Порошенко может стать журналист Казарин.