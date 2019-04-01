Именины Дарьи: значение имени, поздравления с днем ангела

Именины Дарьи по православному календарю отмечают не один раз за год.

Именины или день ангела Дарьи отмечаются в следующие даты: 1 апреля, 4 апреля и 17 августа. 1 апреля – вспоминают мученицу Дарию Римскую, пострадавшую за веру в III веке нашей эры. Помимо нее в святцах встречается еще святая Дария, погибшая от рук врагов христианства во II веке. Какого числа будет отмечать день ангела та или иная конкретная девушка с именем Дарья решается следующим образом: выбирается день именин, наиболее близкий ко дню рождения.

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Значение имени Дарья

Дарья является очень популярным именем во многих странах благодаря своему приятному звучанию и мелодичности. Существуют две версии происхождения имения Дарья. Согласно первой, оно восходит к древнеперсидскому имени «Дарайавауш» и связано с именем персидского императора Дария. Другая версия говорит о том, что имя имеет славянские корни и произошло от имен Дарена и Дарина.

Если принимать во внимание первую версию появления имени, то имя Дарья обозначает «владетельница блага» или «победительница». Славянское же происхождение предполагает значение «дарованная». В словаре Макса Фасмера отмечена также еще одна возможная этимология имени Дарья – краткая форма от имени Дорофея.

Влияние имени Дарьи на характер

Девочки с таким именем очень общительные и артистичные. Стремятся командовать, подпадая под свои сиюминутные желания. Однако часто ей не хватает должного трудолюбия, чтобы удержаться на руководящих должностях.

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Дарьи очень хорошие хозяйки, прекрасно ведут дом. Они с детства приучены наводить порядок, помогать старшим. Их хобби часто становится шитье и вязание, они могут сами себя одевать. Дарьи хорошие и верные жены, однако, выйдя замуж, часто стремятся остаться дома и стать домохозяйками. В любви девушки с этим именем нежны и доверчивы. У этих девушек не очень хорошо развита интуиция, поэтому в своих суждениях они полагаются только на свои умственные способности, о которых они сами очень высокого мнения.

Дарьи любят подарки, но не материальные. Для них важно духовное развитие и наполнение. Поэтому в день именин следует порадовать их интересной книгой или отдыхом на природе. Главное, чтобы подарок был искренним, ведь эти девушки очень сильно чувствуют фальш.

Произношение имени Дарья в разных странах мира: Германия — Дария, Италия — Дарина, Украина — Одарка, Беларусь — Дарыя, Болгария — Дарка, Финляндия — Тарья.

Уменьшительно-ласковая форма имени: Даша, Дашутка, Дашенька, Дашка, Дарьяночка, Дарочка, Дарка, Дара, Дари, Дария, Дашунь, Дашуль, Дашуля, Дашулька.

Поздравления с днем Дарьи

С днем ангела, Дашенька, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

***

Милая, Дарья, ты прекрасна, спору нет,

Ты достойна восхищенья, не секрет,

С именинами тебя поздравляем,

Во всём успехов искренне желаем.

Пусть обойдут тебя ненастья,

На долгом жизненном пути,

От всей души тебе желаем счастья,

Светлой и большой любви.

***

День ангела Дарьи настал,

Сегодня тебе, дорогая,

Желаю, чтоб светлым он стал,

Добра и здоровья желаю.

Пускай же тебе повезет,

Чтоб счастье к тебе прикоснулось,

Удача тебе поведет,

Чтоб радость скорее проснулась!

***

С Днем именин Вас, Дарья, поздравляю!

Пусть небеса всегда хранят от бед,

И счастье пусть они всегда Вам дарят,

И множество пусть нужных ждет побед!

Чтоб жизнь Вас никогда не огорчала,

Пусть только радость и любовь Вас ждут,

И лодка пусть всегда ждет у причала,

Мечты ее к себе пускай ведут!

***

Поздравляю, бесподобная Дарья! Будь счастливой, весёлой, любимой, успешной, желанной, уважаемой, доброй, уверенной в себе. Пусть все желанья исполняются на раз, два, три, пусть будет в жизни много света и любви.

День Ангела Дарьи (видео):

Ранее УНИАН писал о дне ангела Марины и именинах Тараса.