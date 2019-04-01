Именины Дарьи: значение имени, поздравления с днем ангела
Именины или день ангела Дарьи отмечаются в следующие даты: 1 апреля, 4 апреля и 17 августа. 1 апреля – вспоминают мученицу Дарию Римскую, пострадавшую за веру в III веке нашей эры. Помимо нее в святцах встречается еще святая Дария, погибшая от рук врагов христианства во II веке. Какого числа будет отмечать день ангела та или иная конкретная девушка с именем Дарья решается следующим образом: выбирается день именин, наиболее близкий ко дню рождения.
Читайте такжеСегодня отмечаются именины Галины: открытки и поздравления с днем ангела
Значение имени Дарья
Дарья является очень популярным именем во многих странах благодаря своему приятному звучанию и мелодичности. Существуют две версии происхождения имения Дарья. Согласно первой, оно восходит к древнеперсидскому имени «Дарайавауш» и связано с именем персидского императора Дария. Другая версия говорит о том, что имя имеет славянские корни и произошло от имен Дарена и Дарина.
Если принимать во внимание первую версию появления имени, то имя Дарья обозначает «владетельница блага» или «победительница». Славянское же происхождение предполагает значение «дарованная». В словаре Макса Фасмера отмечена также еще одна возможная этимология имени Дарья – краткая форма от имени Дорофея.
Влияние имени Дарьи на характер
Девочки с таким именем очень общительные и артистичные. Стремятся командовать, подпадая под свои сиюминутные желания. Однако часто ей не хватает должного трудолюбия, чтобы удержаться на руководящих должностях.
Читайте такжеДень ангела Валентины: поздравления и открытки
Дарьи очень хорошие хозяйки, прекрасно ведут дом. Они с детства приучены наводить порядок, помогать старшим. Их хобби часто становится шитье и вязание, они могут сами себя одевать. Дарьи хорошие и верные жены, однако, выйдя замуж, часто стремятся остаться дома и стать домохозяйками. В любви девушки с этим именем нежны и доверчивы. У этих девушек не очень хорошо развита интуиция, поэтому в своих суждениях они полагаются только на свои умственные способности, о которых они сами очень высокого мнения.
Дарьи любят подарки, но не материальные. Для них важно духовное развитие и наполнение. Поэтому в день именин следует порадовать их интересной книгой или отдыхом на природе. Главное, чтобы подарок был искренним, ведь эти девушки очень сильно чувствуют фальш.
Произношение имени Дарья в разных странах мира: Германия — Дария, Италия — Дарина, Украина — Одарка, Беларусь — Дарыя, Болгария — Дарка, Финляндия — Тарья.
Уменьшительно-ласковая форма имени: Даша, Дашутка, Дашенька, Дашка, Дарьяночка, Дарочка, Дарка, Дара, Дари, Дария, Дашунь, Дашуль, Дашуля, Дашулька.
Поздравления с днем Дарьи
С днем ангела, Дашенька, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!
***
Милая, Дарья, ты прекрасна, спору нет,
Ты достойна восхищенья, не секрет,
С именинами тебя поздравляем,
Во всём успехов искренне желаем.
Пусть обойдут тебя ненастья,
На долгом жизненном пути,
От всей души тебе желаем счастья,
Светлой и большой любви.
***
День ангела Дарьи настал,
Сегодня тебе, дорогая,
Желаю, чтоб светлым он стал,
Добра и здоровья желаю.
Пускай же тебе повезет,
Чтоб счастье к тебе прикоснулось,
Удача тебе поведет,
Чтоб радость скорее проснулась!
***
С Днем именин Вас, Дарья, поздравляю!
Пусть небеса всегда хранят от бед,
И счастье пусть они всегда Вам дарят,
И множество пусть нужных ждет побед!
Чтоб жизнь Вас никогда не огорчала,
Пусть только радость и любовь Вас ждут,
И лодка пусть всегда ждет у причала,
Мечты ее к себе пускай ведут!
***
Поздравляю, бесподобная Дарья! Будь счастливой, весёлой, любимой, успешной, желанной, уважаемой, доброй, уверенной в себе. Пусть все желанья исполняются на раз, два, три, пусть будет в жизни много света и любви.