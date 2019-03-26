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Надя Дорофеева покорила сеть своим декольте (фото)

05:41, 26 марта 2019
Общество
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Новый образ Дорофеевой понравился фанам / фото instagram.com/nadyadorofeeva

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На опубликованном в Instagram снимке артистка предстала в белом халате и оголила на камеру плечо и зону декольте. В кадре запечатлено, как визажисты "колдуют" над макияжем Дорофеевой.

"Как красиво", "Огонь", "Какой красивый мейк", "Очень крутое фото!", "Вау", - пишут в комментариях под фото.

Ранее популярная украинская группа "Время и Стекло" представила свою первую украиноязычную песню "Дим". 

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Теги: #фото#Надя Дорофеева