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Лорак похвасталась снимком со звездой Голливуда и Киркоровым

09:00, 19 марта 2019
Общество
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Instagram Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак похвастслась снимком с оскароносной голливудской актрисой Хелен Миррен. Компанию им также составил российский певец и продюсер Филипп Киркоров.

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Снимок певица выложила в Instagram.

"Приятная встреча! Невероятная Хелен Миррен". - подписала фото Лорак.

Все звезды примут участие в церемонии награждения российской музыкальной премии.

Отметим, что настоящее имя Хелен Миррен - Елена Лидия Васильевна Миронова.

Как сообщал УНИАН, улыбка Лорак вызвала жаркие споры в Instagram.

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Теги: #певица#Ани Лорак