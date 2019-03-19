Лорак похвасталась снимком со звездой Голливуда и Киркоровым

Все звезды примут участие в церемонии награждения российской музыкальной премии.

Украинская певица Ани Лорак похвастслась снимком с оскароносной голливудской актрисой Хелен Миррен. Компанию им также составил российский певец и продюсер Филипп Киркоров. Читайте также"Ты наш раб": Леся Никитюк решила выяснить отношения с известным блогером Снимок певица выложила в Instagram. "Приятная встреча! Невероятная Хелен Миррен". - подписала фото Лорак. Все звезды примут участие в церемонии награждения российской музыкальной премии. Отметим, что настоящее имя Хелен Миррен - Елена Лидия Васильевна Миронова. Как сообщал УНИАН, улыбка Лорак вызвала жаркие споры в Instagram.

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