Лорак похвасталась снимком со звездой Голливуда и Киркоровым
09:00, 19 марта 2019Общество
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Все звезды примут участие в церемонии награждения российской музыкальной премии.
Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак похвастслась снимком с оскароносной голливудской актрисой Хелен Миррен. Компанию им также составил российский певец и продюсер Филипп Киркоров.
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Снимок певица выложила в Instagram.
"Приятная встреча! Невероятная Хелен Миррен". - подписала фото Лорак.
Все звезды примут участие в церемонии награждения российской музыкальной премии.
Отметим, что настоящее имя Хелен Миррен - Елена Лидия Васильевна Миронова.
Как сообщал УНИАН, улыбка Лорак вызвала жаркие споры в Instagram.
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