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"Божественная": Тина Кароль восхитила сеть новым образом (фото)

05:21, 19 марта 2019
Общество
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Певица похвасталась новым луком / фото instagram.com/stories/tina_karol

Популярная украинская певица Тина Кароль во время съемок шоу "Голос країни", на котором она выступает в качестве звездного тренера, появилась в сдержанном, но эффектном наряде.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она появилась бежевом миди-платье в цветочный принт, которое выгодно выделило ее идеальную фигуру. 

Дополнила образ поп-дива светлой помадой и обручем для волос. Поклонники оценили новый кадр с Тиной Кароль и написали массу позитивных комментариев.

"Очень красивая", "А где красная помада?", "Божественная", "С ума схожу от этого наряда", - пишут в комментариях.

Певица похвасталась новым луком / фото instagram.com/stories/tina_karol

Ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.

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Теги: #фото#Тина Кароль