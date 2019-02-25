Вышел первый тизер биографической драмы о Лесе Украинке (видео)

Ко дню рождения Леси Украинки представлен первый тизер будущего байопика об известной поэтессе под рабочим названием "Леся Українка. Узлісся".

25 февраля, ко дню рождения Леси Украинки приурочен выход первого тизера биографического фильма о поэтессе.

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В 2-минутном видео показан один из драматичных моментов судьбы Леси Украинки - это период, который она провела с Сергеем Мержинским в конце его жизни. Поэтесса заботилась о любимом и пыталась облегчить его последние дни.

В это время была написана одна из самых известных поэм "Одержимая". Съемки тизера проходили в Голосеевском парке Киева и в фотостудии. Главную роль играет украинская актриса Дарья Полунина. Режиссер фильма - Нана Джанелидзе.