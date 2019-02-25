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Вышел первый тизер биографической драмы о Лесе Украинке (видео)

16:05, 25 февраля 2019
Общество
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В 2-минутном видео показан один из драматичных моментов судьбы Леси Украинки - это период, который она провела с Сергеем Мержинским в конце его жизни. Поэтесса заботилась о любимом и пыталась облегчить его последние дни.

В это время была написана одна из самых известных поэм "Одержимая". Съемки тизера проходили в Голосеевском парке Киева и в фотостудии. Главную роль играет украинская актриса Дарья Полунина. Режиссер фильма - Нана Джанелидзе.

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Теги: #фильмы и сериалы#Леся Украинка