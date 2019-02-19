Netflix решил закрыть последние два сериала по комиксам Marvel

Netflix не хочет платить лицензионные отчисления конкурентам за использование героев.

Компания Netflix приняла решение закрыть еще два сериала, которые являются последними проектами сервиса по комиксам Marvel.

Речь идет о проектах "Каратель" и "Джессика Джонс". Об этом сообщает Deadline.

Читайте такжеNetflix создаст комедийный сериал о космических войсках Трампа

Для "Карателя" второй сезон станет последним, а "Джессика Джонс" завершится после релиза третьего сезона, точная дата которого пока не известна.

Отмечается, что проекты решили закрыть не из-за низких показателей, а за то, что Netflix не хочет платить лицензионные отчисления конкурентам за использование героев.

Как сообщалось ранее, Netflix приобрел права на шпионский боевик с Крисом Эвансом, снятый на реальных событиях.