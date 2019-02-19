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Netflix решил закрыть последние два сериала по комиксам Marvel

10:40, 19 февраля 2019
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Речь идет о проектах "Каратель" и "Джессика Джонс". Об этом сообщает Deadline.

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Для "Карателя" второй сезон станет последним, а "Джессика Джонс" завершится после релиза третьего сезона, точная дата которого пока не известна.

Отмечается, что проекты решили закрыть не из-за низких показателей, а за то, что Netflix не хочет платить лицензионные отчисления конкурентам за использование героев.

Как сообщалось ранее, Netflix приобрел права на шпионский боевик с Крисом Эвансом, снятый на реальных событиях.

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Теги: #сериалы Netflix