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Удалил в Instagram оды Путину: появились новые детали скандала с украинским танцором Полуниным

17:40, 21 января 2019
Общество
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В окружении танцора говорят, что его пиар-менеджеры - "самые большие мошенники / instagram.com/sergeipolunin

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Более того, звездный украинец якобы никогда лично не был даже зарегистрирован в социальных сетях.

Такое заявление сделала приближенная к танцору девушка по имени Татьяна, которая давно знакома с Полуниным.

"Сергей Полунин не является автором постов, сделанных от его имени в его аккаунтах. Пожалуйста, имейте терпение и понимание, пока ситуация не разрешится", - написала она в Twitter.

Также в окружении танцора говорят, что его пиар-менеджеры - "самые большие мошенники, которых кто-либо когда-либо видел".

"Вокруг него есть люди, которые были корнем всего зла, которые менее чем за один год привели его в центр ада", - отметила Татьяна и добавила, что сейчас у Сергея "большие проблемы". 

Отметим, что в понедельник, 14 января, Парижская опера отказала скандальному Полунину в сотрудничестве.

Как сообщал УНИАН, ранее на странице Полунина появился пост, посвященный его дню рождения. В заметке говорится, что все поздравления артист переадресовывает Путину, "поскольку в некоторых частях мира СМИ относятся к нему несправедливо". "Никто не заслуживает того, чтобы к нему относились плохо и несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в нем свет, и вижу сейчас. Владимира я всегда буду защищать своей энергией и любовью...", - говорится в заметке на странице Полунина в Instagram. Позже оказалось, что страница якобы не пренадлежит Полунину. Отметим, из аккаунта Полунина в Instagram уже пропали все посты. 

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