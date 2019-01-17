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Группа YUKO представила украиноязычную песню для нацотбора на Евровидение-2019

17:12, 17 января 2019
Общество
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Группа YUKO представила песню для участия в нацотборе на Евровидение / фото facebook.com/yukoUA/

Свой новый трек для участия в национальном отборе GALYNA GULIALA группа представила на своем Youtube-канале.

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Песня, в традиционном для группы стиле, совмещает в себе фольк и электронику.

"Мы решили не создавать песню специально под Евровидение, а также не использовать английский язык, поскольку это сильно ударит по самобытности музыки, а также перечеркнет аутентичность фольклорного текста. Верим, что только с музыкой, созданной без мыслей о формате, возможно добиться наивысших результатов", - говорится в сообщении на Facebook.

Участники группы Юля Юрина и Стас Королёв познакомились в 2016 на шоу "Голос Країни", где оба были участниками команды Ивана Дорна, и сейчас работают по его лейблом. В своих песнях YUKO часто использует украинский фольклор, собранный в разных уголках нашей страны.

Как сообщал УНИАН, за право поехать на Евровидение в Израиль в этом году будут бороться 16 участников, среди которых есть и участники нацотборов прошлых лет.

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение