День зимнего солнцестояния – интересные факты, приметы и ритуалы

В этот день рекомендуют воздержаться от шумных гуляний, употребления спиртных напитков, вредной и жирной пищи.

Самый короткий день и самая длинная ночь в году традиционно приходятся на 21 или 22 декабря. Еще со времен первобытных людей это астрологическое явление имело огромное символическое значение. 2018 год особенный тем, что день зимнего солнцестояния выпадает на субботу, 22 декабря, совпадая с полнолунием. Поэтому активность Солнца в этот день будет минимальна, а вот его энергетика – крайне мощной. Эзотерики предупреждают, что энергия этих суток будет сильно давить на людей.

Предлагаем разобраться, что такое зимнее солнцестояние с астрономической точки зрения, какое историческое и культурное значение этого праздника, а также, что можно и чего не нужно делать в этот день. Кром этого, мы напомним вам главные обряды и ритуалы этого праздника, а также главные приметы, передающиеся из поколения в поколение.

Зимнее солнцестояние как астрономическое явление

Зимнее солнцестояние, в первую очередь, это астрономическое явление, происходящее, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение. Сезонное значение зимнего солнцестояния состоит в том, что от постепенного удлинения ночи и сокращения дня Земля уходит "в обратном направлении". В зависимости от сдвига календаря зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря в Северном полушарии и 20 или 21 июня в Южном полушарии.

Историческое и культурное значение зимнего солнцестояния

Историки отмечают важную роль зимнего солнцестояния в жизни первобытной общины, поскольку люди не были уверены в хорошей подготовке к зиме и в возможности ее пережить. В истории период с января по апрель известен как голодные месяцы. Большая часть скота в это время забивалась, поскольку его нечем было кормить в течение зимы. Именно поэтому время зимнего солнцестояния было единственным периодом года, когда больше всего потреблялось свежего мяса. С тех пор зимнему солнцестоянию начали уделять особое внимание. Многие народы на основе зимнего солнцестояния разработали циклические календари. Зимнее и летнее солнцестояние, которое встречали боги, упоминается и в греческой мифологии.

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Как праздновали Зимнее солнцестояние в мире

Древние римляне с 17 по 23 декабря почитали бога земледелия - Сатурна. В эти дни люди прекращали все свои дела, а школьников отправляли на каникулы.

Древние германцы считали, что именно в этот день возрождался Король Дуба, который отогревал замерзшую землю и давал жизнь семенам в почве. В знак уважения люди разжигали костры, плели корзины из растений и колосьев пшеницы.

Индийцы называли день зимнего солнцестояния Санкранти. В этот день они зажигали костры, пламя которых напоминало лучи Солнца.

Китайцы также считали, что зимнее солнцестояние дает начало новому циклу, поэтому в этот день они отдыхали, ходили друг к другу в гости, накрывали большие столы и трапезничали.

В Шотландии существовала традиция запускать горящее «колесо», символизирующее солнцеворот. Шотландцы смазывали бочку смолой, поджигали и пускали с горки, что напоминало огненное светило.

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния

В день зимнего солнцестояния рекомендуют воздержаться от шумных гуляний, употребления спиртных напитков, вредной и жирной пищи. Также астрологи рекомендуют не жадничать, а также отдать все свои долги до наступления зимнего солнцестояния.

Отдельное место в самый короткий день в году посвящено уборке дома. Астрологи советуют не находиться в грязном жилище, иначе неприятности будут преследовать целый год. От старых, поломанных и ненужных вещей самое время избавиться. То же самое касается и отношений с людьми, с которыми общение не в радость.

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Что можно делать в день зимнего солнцестояния

Астрологи советуют этот день для принятия важных решений и обещаний или для начала нового дела. Если вы ищите работу – составьте резюме хотите похудеть – подберите меню на неделю, которое будет соответствовать вашим целям. Также существует поверье, согласно которому загаданное в зимнее солнцестояние обязательно исполнится.

Кроме того, в этот день советуют нарядить елку, выбирая игрушки, которые олицетворяют ваши мечты. Не повредит вам и гадание. Особенно эффективны гадания в день зимнего солнцестояния на любовь. Рекомендуется также встретить и поприветствовать солнце.

Обряды и ритуалы в день зимнего солнцестояния

Ритуал на исполнение желания:

Желание загадывают во время рассвета. Необходимо встать лицом к востоку и смотреть в том направлении, где поднимается Солнце. Поблагодарите Солнце за все хорошее в вашей жизни и попросите помощи в будущем году. Загадайте желание, постарайтесь упомянуть как можно больше деталей. Затем представьте, будто бы желание уже исполнилось, после чего настройтесь на позитив. В этот праздник хорошо загадывать желания, которые предполагают обновление жизни, привлечение чего-то нового.

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Ритуал на очищение:

Наполните ванну теплой водой, добавив морскую соль. Расставьте несколько свечей (нечетное количество), выключив электрическое освещение. Подготовьте приятную музыку для релаксации – к примеру, звуки природы или этническую музыку. Лягте в ванную и представьте, будто ваше тело тяжелое, наполненное заботами уходящего года. После этого представьте, что вода и соль забирают все ваши проблемы. Спустите воду, представляя, что вместе с ней уходит все дурное.

Интересные факты о дне зимнего солнцестояния

В этот день солнце ниже всего поднимается над горизонтом.

День зимнего солнцестояния – это самый короткий день в году, который длится чуть более 8 часов.

Начиная с дня зимнего солнцестояния и аж до 21 июня день постепенно будет увеличиваться, а ночь - уменьшаться.

В разные годы зимнее солнцестояние может приходиться на разные дни.

В период солнцестояния небесное светило почти не меняет своего склонения, зрительно оно ежедневно как бы зависает на одном месте – отсюда и название "солнцестояние".

Для многих народов день зимнего солнцестояния – праздник, знаменующий начало новой жизни.

Зимнее солнцестояние: приметы

Дождь идет — к мокрой весне.

Солнце ясное, лучистое — Новый год морозный, мрачно и иней на деревьях — под Новый год облачно, с оттепелью.

Если срезанные вишневые веточки зацветут к Рождеству - будет много ягод.

Тихий безветренный день — хороший урожай плодовых деревьев.

Если на деревьях лежит иней - в будущем сезоне стоит ждать много зерна.