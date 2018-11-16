"ВКонтакте" остается в первой пятерке самых посещаемых сайтов в Украине

Также в первой десятке оказались и другие запрещенные к посещению в Украине сайты - "Яндекс" и "Одноклассники".

Заблокированная соцсеть «ВКонтакте» по итогам октября 2018 года продолжает входить в первую пятерку самых посещаемых сайтов с месячным охватом аудитории - 31%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования интернет-аудитории, которые провела Интернет Ассоциация Украины.

Так, на первом месте в рейтинге наиболее посещаемых доменов оказался Google. Также в первую пятерку вошли сайты Youtube, Facebook, Ukr.Net и «Вконтакте».

Среднедневная доля аудитории за месяц сайта Google составила 66%, а месячный охват аудитории – 84%. Для «ВКонтакте» эти показатели составили 14% и 31% соответственно.

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Во второй пятерке рейтинга оказались сайты OLX, «ПриватБанк», «Яндекс», Instagram, «Одноклассники», и «Синоптик».

Как сообщал УНИАН, в августе заблокированная в Украине российская социальная сеть «ВКонтакте» оказалась на четвертом месте по посещаемости украинцами, а в сентябре - на пятом.

15 мая прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта «1С». Доступ к российским социальным сетям ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

По оценкам главы Интернет Ассоциации Украины Александра Федиенко, использование украинцами сомнительных бесплатных VPN-программ (Virtual Private Network - виртуальная частная сеть), которые позволяют пользователям обходить блокировку санкционных российских сайтов и социальных сетей, угрожает кибербезопасности страны.

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