"Ничего натурального": новое фото Ани Лорак раскритиковали в сети
12:09, 05 ноября 2018Общество
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На черно-белом фото Ани Лорак позирует в банном халате и с ярким макияжем.
Лорак обвинили в увлечении фотошопом / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак, гастролирующая в России, поделилась новым фото, которое раскритиковали в сети.
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На черно-белом фото, которое певица опубликовала в Instagram, она позирует в банном халате и с ярким макияжем.
Фанатам Ани Лорак ее фото понравилось, но нашлись и критики. "Поросячьи глаза", "Ничего натурального", "Что-то страшная тут", "Похудела страшненькой стала, пару кг можно прибавить", "Лорак без фотошопа, как ноль без палочки", "Не узнать", - пишут в сети.
Ранее Ани Лорак шокировала фанатов вульгарным нарядом.
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