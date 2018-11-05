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"Ничего натурального": новое фото Ани Лорак раскритиковали в сети

12:09, 05 ноября 2018
Общество
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Лорак обвинили в увлечении фотошопом / фото instagram.com/anilorak

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На черно-белом фото, которое певица опубликовала в Instagram, она позирует в банном халате и с ярким макияжем. 

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Фанатам Ани Лорак ее фото понравилось, но нашлись и критики. "Поросячьи глаза", "Ничего натурального", "Что-то страшная тут", "Похудела страшненькой стала, пару кг можно прибавить", "Лорак без фотошопа, как ноль без палочки", "Не узнать", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак шокировала фанатов вульгарным нарядом.

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