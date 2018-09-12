Новоиспеченная мама Светлана Тарабарова поделилась первым фото сына

Артистка выложила фото из роддома.

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая 9 сентября родила первенца, показала первое фото новорожденного сына.

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На своей странице в Instagram новоиспеченная мама выложила фотографию из роддома. На фото счастливая Тарабарова улыбается, а маленький лежит у нее на руках.

"Поверить и до сих пор не могу - мы это сделали! Я благодарю всех за поздравления, теплые слова поддержки, всем неравнодушным, кто переживал, переживал вместе с нашей семьей, мы чувствуем ваше тепло. Я до сих пор не могу поверить, что такое маленькое доброе сердце выбрало меня своей мамой..." - поделилась эмоциями Светлана.

Как сообщал УНИАН, Светлана Тарабарова и ее муж и по совместительству продюсер Алексей Бондарь стали родителями в воскресенье, 9 сентября. Для Светланы сын стал первым ребенком.