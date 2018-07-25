Теория лжи. Почему видеофиксация и рост штрафов не спасут украинцев от смерти на дороге

Украинцы еще не успели отойти от шока прошлонедельных ДТП при участии маршрутных такси, в которых погибли два десятка человек, как новая трагедия – в Киеве водитель джипа «Хаммер» на переходном переходе совершил наезд на женщину с ребенком, и маленькая девочка погибла на месте. Ужас ситуации еще и в том, что внедорожник ехал на красный сигнал светофора, а после столкновения с пешеходами водитель попытался скрыться с места ДТП. Им оказался бывший боксер, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.

В отделе коммуникации полиции Киева сообщают, что его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и против него уже открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. За это ему «светит» до 8 лет лишения свободы. Вопрос относительно избрания Островскому меры пресечения решается.

«В настоящее время правоохранители тщательно изучают камеры видеонаблюдения с места ДТП, общаются с очевидцами с целью объективного расследования аварии. Кроме того, в рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз для установления механизма дорожно-транспортного происшествия», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, украинцы мало верят в силу отечественного правосудия. Свидетели происшествия утверждают, что во время задержания Островский вел себя нагло, настаивал на своей правоте и даже обещал каждому свидетелю происшествия по тысяче долларов за то, чтобы «никто ничего не видел». А в соцсетях обсуждают, не слишком ли мягкое наказание грозит виновнику страшного ДТП, когда жизнь ребенка «оценивается» в 3-8 лет за решеткой. «Максимум, дадут по минимуму с условно-досрочным освобождением… А, когда в дело включаются бабки, он вообще может выйти на волю», - пишут пользователи.

И, учитывая реальность подобных историй в Украине, с таким мнением трудно спорить. Неотвратимость наказания не гарантирована ни наличием записей ДТП на камерах наблюдения, ни на видеорегистраторах, ни свидетельствами очевидцев. Примеров – сколько угодно.

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Десять лет назад 18-летний сын бывшего зампредседателя Одесского облсовета, бизнесмена и депутата Феликс Петросян протаранил на внедорожнике 11 автомобилей, в результате чего один человек погиб и несколько были травмированы. По факту ДТП, повлекшего человеческие жертвы, было возбуждено уголовное дело. И расследование находилось на особом контроле в следственном управлении главка МВД. Экспертиза подтвердила, что во время происшествия молодой «мажор» был пьян, но через несколько дней после аварии он «вдруг» оказался в больнице с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.

Сказать, что малолетнего убийцу неоднократно пытались прикрыть и порешать все с правоохранителями, – не сказать ничего. И об этом писали СМИ, и за этим пристально следила общественность... Но факт остается фактом – порешали.

Сначала из постановления о возбуждении уголовного дела исчезла фраза «в отношении Петросяна Феликса Феликсовича». То есть, дело стали расследовать только лишь по факту совершения ДТП. Позже, учитывая, что Петросян находился в больнице, дело было закрыто из-за… «отсутствия состава преступления».

В ответ на возмущение одесситов дело снова возобновили, но, через какое-то время, когда пыл активистов немного поутих, следственные действия были приостановлены. Позже слушания по этому делу в суде несколько раз переносились. А в результате суд закрыл дело, ссылаясь на то, что «потерпевшая сторона не имеет никаких претензий» к малолетнему «мажору».

Сейчас не понесший наказания за убийство Феликс Петросян живет припеваючи, теперь он бизнесмен и политик, и даже участвует в автогонках, поскольку, по словам его друзей, «скорость и автоспорт – увлечение всей его жизни».

…Общественность тогда утерлась. Но теперь-то, после повышения штрафов за пьяную езду, все будет иначе, верно?

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Следующий пример – дело пасынка олигарха Дмитрия Фирташа Сергея Калиновского, который на огромной скорости въехал в припаркованные на обочине «Жигули», в результате чего водитель «Жигулей» погиб на месте, а позже в больнице умерла и пассажирка Калиновского.

«Мажор» был задержан, но выпущен под подписку о невыезде. Однако не стал дожидаться суда и сбежал. Возмущенным украинцам «объяснили» - Калиновский уехал лечиться в одну из частных европейских клиник. «Лечился» он там до тех пор, пока о его деле в Украине подзабыли, а прокуратура приостановила расследование.

И снова – возобновить его пришлось под давлением общественности. Задержали Калиновского только в 2015 году, когда он – какой сюрприз – снова нарушил ПДД. В марте 2016 года дело водителя-убийцы было передано в суд. Несмотря на то, что в суде Калиновский то терял сознание, то падал с кресла-каталки и даже якобы сломал ключицу, летом 2016 это не помешало ему сыграть пышную свадьбу.

Существует большая вероятность, что дело Калиновского, как и дело Петросяна, будет похоронено в суде. Ведь заседания постоянно переносятся. А в ноябре 2017 года его даже отпустили из-под круглосуточного домашнего ареста.

…Очевидно, он сейчас очень переживает по поводу роста штрафов за нарушение ПДД, которые обязательно сделают его наказание неотвратимым.

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Еще одно нашумевшее ДТП – когда сын бизнесмена Андрея Толстошеева Станислав на внедорожнике сбил насмерть женщину возле метро «Левобережная» в Киеве – было зафиксировано видеокамерами и многочисленными свидетелями, но… тоже закончилось ничем. Малолетний «мажор»-убийца вдруг оказался неподсудным.

…Толстошеев наверняка не в восторге от того, что нарушения ПДД теперь будут фиксировать полицейские камеры. Они же как-то иначе все могут снять, под неожиданным углом, где неподсудность убийцы может стать менее очевидной.

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Доцент Ужгородского университета и член аттестационной комиссии полиции (человек, который непосредственно занимался отбором сотрудников «новой полиции» в Закарпатье) Николай Бережанский, безусловно, очень обеспокоен повышением штрафов за выпивку за рулем. Ведь в свое время, в декабре 2016 года, он, управляя машиной, врезался в коммунальный трактор. ДТП зафиксировал видеорегистратор идущей сзади машины, а свидетели сняли на камеры мобильных пошатывающегося Бережанского, который, источая запах алкоголя и отталкивая людей, сбежал с места аварии.

Правда, тогда горе-водитель не был наказан, поскольку в результате следствия оказалось, что в тот вечер он… вовсе не сидел за рулем. Причем, этому самому следствию не помогли понять абсурдность этого утверждения ни видео, где ясно видно, как после ДТП Бережанский выходит из своего автомобиля с водительского места, ни видео, в котором он же, заплетающимся языком, общается со свидетелями, ни сами свидетели, готовые подтвердить, что доцент был за рулем, въехал в трактор и был в неадеквате. Для экономии времени показания свидетелей не стали заслушивать, а видео, опубликованное десятками СМИ, смотреть.

Но теперь-то, когда штрафы повысят… Да?

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Одно из последних резонансных трагических дел – «дело Зайцевой» в Харькове. Те, кто пристально следят за перипетиями этой истории в суде, уже почти не верят в возможность наказания «мажорки», убившей шесть человек.

На то, что дело пускают на тормозах, намекают исчезновение ключевого свидетеля – врача-нарколога Елены Федоренко, которая проводила осмотр Зайцевой после ДТП и определила, что ее состояние имеет признаки наркотического опьянения; тот факт, что биологических образцов Зайцевой – мочи и крови – не достаточно для повторного анализа на наркотики; отсутствие рвения у следователей найти второй автомобиль, с которым Зайцева и устраивала гонки в городе; крайне странный подход в определении скорости внедорожника Зайцевой – следователи берут во внимание показания ее подруги, сидевшей в авто, а не автомеханика, который проводил диагностику автомобиля после ДТП, и не спорят с «экспертом», заявившим, что по видео с несколькоих камер, зафиксировавших ужасную аварию, «скорость определить невозможно»… И это ведь – при том, что «дело Зайцевой» находится «на контроле» у Генпрокурора, а внимание общества к нему – колоссальное!

…Но, конечно, появление новых гаишников в кустах сделает самый суровый срок для Зайцевой неизбежным.

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Иными словами, о неотвратимости наказания богатых и влиятельных нарушителей ПДД «со связями» не приходится говорить даже при наличии экспертиз, видео, свидетелей.

Поэтому, возвращая на украинские дороги «радары», патрули в кустах и рассказывая о преимуществах автоматической видеофиксации нарушений, министры и депутаты вряд ли заботятся о безопасности «простых» граждан. О взятках и наполнении бюджета штрафами – возможно. Но, опять же, не за счет «мажоров» и всякого рода бережанских, которые, даже будучи снятыми за нарушениями ПДД на видео, штрафы не платят, а за совершенные за рулем убийства – не сидят.

Не стоит продавать обществу под видом заботы о его безопасности новые и новые правила и ограничения, штрафы и механизмы взымания поборов.

Привлеките, господа правоохранители, к ответственности конкретных людей – за уже совершенные ДТП. Накажите водителей-убийц, людей, которые подписали им документы об успешном окончании автошколы, инспекторов МВД, которые «принимали» у них экзамены на права, начальников МРЭО, которые затем эти права выдали, врачей, которые выдали справки, что люди, как в последствии выясняется, то с эпилепсией, то – с вечными головными болями – могут водить автомобиль. Медиков, которые затем фальсифицируют медэкспертизы, забирая слишком малые для суда объемы анализов насыщенной наркотиками крови водителей-преступников, и докторов, которые выдают липовые справки для определения «неподсудности» убийц.

Вот тогда мы поверим, что вы заботитесь о нашей безопасности, дорогие наши депутаты, министры и прокуроры.

…Но вы ведь так не умеете.

УНИАН