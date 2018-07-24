Опальная экс-"виагра" пожаловалась, что не смогла вернуться из Украины в Россию

У певицы возникли неожиданные проблемы с билетом на поезд.

Поющая в России экс-"виагра" Анна Седокова пожаловалась, что не смогла спокойно выехать из Украины в Россию. У певицы возникли проблемы с билетами.

Соответствующий пост певица опубликовала в своем Instagram.

"Дело в том, что билет купленный в Москве, невозможно распечатать в Киеве и точно так же, наоборот. Итак, сказали билеты те сдавать и покупать новые, а у меня карту заблокировали, а когда ее разблокировали, продажа билетов была уже завершена", - пожаловалась артистка.

"Итак, все мои 6 чемоданов и 26 пакетиков, Гектор, коляска, няня, сервиз от мамы, игрушки от подружки упаковались обратно в машину и поехали назад. Малыш смешил меня всю дорогу, а я смотрела в окно, тихо ревела и думала, как же я устала быть сильной..." - написала певица.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Лобода, уже долгое время выступающая и работающая в России, приехала в Киев.