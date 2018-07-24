Опальная экс-"виагра" пожаловалась, что не смогла вернуться из Украины в Россию
Поющая в России экс-"виагра" Анна Седокова пожаловалась, что не смогла спокойно выехать из Украины в Россию. У певицы возникли проблемы с билетами.
Соответствующий пост певица опубликовала в своем Instagram.
"Дело в том, что билет купленный в Москве, невозможно распечатать в Киеве и точно так же, наоборот. Итак, сказали билеты те сдавать и покупать новые, а у меня карту заблокировали, а когда ее разблокировали, продажа билетов была уже завершена", - пожаловалась артистка.
Это я. Дождь, переход, шарики. Ещё пачка памперсов была. Я за часа два до того, как не попала в свой поезд. Дело было сегодня и предполагалось, что последний пост будет выложен уже под убаюкивающий стук колёс поезда, но нет. Дело в том, что билет купленный в Москве, невозможно распечатать в Киеве и точно так же, наоборот. И вот стою я у кассы , с малым на руках, 6 чемоданами с детскими машинками и бананами от мамы, а в кассе милая девушка говорит - Раньше думать надо было ! Ну, конечно, раньше, я что спорю, что ли. Но у меня видите шарики в голове. Я же детей порадовать хотела. Итак, сказали Билеты те сдавать и покупать новые, а у меня карту заблокировали, а когда ее разблокировали, продажа билетов была уже завершена. За 15 минут заканчивается. Это вам такой лайфХак от Седоковой 🤦🏽♀️. Итак, все мои 6 чемоданов и 26 пакетиков, Гектор, коляска , Няня, сервиз от мамы, игрушки от подружки, упаковались обратно в машину и поехали назад. Малыш смешил меня всю дорогу, а смотрела в окно, тихо ревела и думала, как же я устала быть сильной...
"Итак, все мои 6 чемоданов и 26 пакетиков, Гектор, коляска, няня, сервиз от мамы, игрушки от подружки упаковались обратно в машину и поехали назад. Малыш смешил меня всю дорогу, а я смотрела в окно, тихо ревела и думала, как же я устала быть сильной..." - написала певица.
Как сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Лобода, уже долгое время выступающая и работающая в России, приехала в Киев.