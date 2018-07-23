Любительница России Лобода приехала в Киев (фото)
13:51, 23 июля 2018Общество
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Сейчас у певицы в самом разгаре гастрольный тур, в который не входит ни один украинский город.
Что именно певица сейчас делает в Киеве, пока неизвестно / скриншот
Украинская певица Светлана Лобода, уже долгое время выступающая и работающая в России, приехала в Киев. Светлана позавтракала в одном из столичных кафе.
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Соответствующие видео опальная артистка опубликовала в своих InstaStroies.
"Доброе утро, друзья. Приехала на завтрак в прекрасное место... в Киеве", - говорит на видео Лобода.
Что именно певица сейчас делает в Киеве, пока неизвестно.
Напомним, что сейчас у певицы в самом разгаре гастрольный тур, в который не входит ни один украинский город.
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