Любительница России Лобода приехала в Киев (фото)

Сейчас у певицы в самом разгаре гастрольный тур, в который не входит ни один украинский город.

Украинская певица Светлана Лобода, уже долгое время выступающая и работающая в России, приехала в Киев. Светлана позавтракала в одном из столичных кафе.

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Соответствующие видео опальная артистка опубликовала в своих InstaStroies.

"Доброе утро, друзья. Приехала на завтрак в прекрасное место... в Киеве", - говорит на видео Лобода.

Что именно певица сейчас делает в Киеве, пока неизвестно.

Напомним, что сейчас у певицы в самом разгаре гастрольный тур, в который не входит ни один украинский город.