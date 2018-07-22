Календарь событий: первый ребенок из пробирки, женщина в открытом космосе и история Триумфальной арки

23 июля

Неделя начинается со Всемирного дня китов и дельфинов, который был учрежден в 1986 году – в день, когда Международная китобойная комиссия ввела запрет на китовый промысел. Он действует и поныне. Но вот только истребление этих животных продолжается. Причем, если раньше это делалось только ради их мяса, то теперь китов, дельфинов и других морских млекопитающих отлавливают для развлечения – в дельфинарии, океанариумы и цирки. Кстати, во многих странах учреждены национальные дни китов. Так, Австралия, начиная с 2008 года, отмечает Национальный день китов в первую субботу июня, а в США - 21 июня. Еще есть Всемирный день защиты морских млекопитающих, он отмечается в феврале.

В понедельник много памятных дат. Так, 23 июля 1903 года была создана компания Ford Motor Company, основанная Генри Фордом после получения на ее развитие 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Эта корпорация получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Спустя месяц после образования она выпустила в продажу свой первый автомобиль, в его рекламе говорилось: «наиболее совершенная машина на рынке, которую в состоянии водить даже 15-летний мальчик». Авто купил доктор Пфеннинг из Чикаго. А в течение первого года существования компания произвела 1700 авто, побив все рекорды. В этот день в 2000 году был открыт спутник крупнейшей планеты Солнечной системы - Юпитера. Это самый маленький по размерам спутник из всех известных, его диаметр составляет 4,8 км. Его «заметили» астрономы университета Аризоны, их открытие подтверждено обсерваторией Массачусетса.

В 2002 году ученые получили подтверждение одной из самых загадочных легенд - о существовании морских чудовищ. На острове Тасмания на берег выбросило гигантского кальмара. Он весил четверть тонны, а длина его щупальцев превышала 15 метров.

Есть в понедельник и неофициальные праздники, основанные сообществами соцсетей, - День заливной тоски и День жмурок с ярким светом.

Именины у Антония, Александра, Даниила, Леонтия и Петра.

24 июля

Во вторник – День рождения растворимого кофе. 24 июля 1938 года была запущена в продажу первая в мире партия этого напитка под маркой Nescafe. Она стала результатом совместных усилий фирмы Nestle и бразильского правительства, решавших проблему излишков кофе. Продукт стал популярным в США после Второй мировой войны, а затем распространился по всему миру. Но есть и другие легенды создания растворимого кофе. Он якобы был изобретен и запатентован еще в 1890 году новозеландцем Дэвидом Стренгом. Также изобретение кофе в 1901 году приписывают японскому ученому Сатори Като, работавшему в Чикаго. А британский научный журнал «Нью сайентист» утверждает, что растворимый кофе был разработан в этой стране по заказу военных.

Среди памятных дат выделяются следующие: 24 июля 1945 года на Потсдамской конференции руководителей держав – победительниц во Второй мировой войне (СССР, США и Великобритании), при обсуждении устройства послевоенного миропорядка, американский президент Гарри Трумэн объявил о том, что в США создано «оружие чудовищной разрушительной силы». Речь шла об атомной бомбе. Этим «оружием» занимались и в СССР - группа физиков во главе с академиком Игорем Курчатовым трудилась над его созданием с 1943 года. О действительно ужасающей ядерной силе мир узнал 6 и 9 августа 1945 года после американских бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки, где погибли сотни тысяч мирных жителей. Оценивая результаты такого «эксперимента», Трумэн написал: «В самой крупной в истории азартной научной игре мы поставили на карту два миллиарда долларов и выиграли».

В 1990 году в Киеве у здания городской администрации впервые был поднят сине-желтый флаг, который развевался там более года - до момента официального провозглашения независимости Украины.

Неофициальный праздник - День заглядывания в будущее.

Именины у Елены, Ольги и Аркадия.

25 июля

В среду нет всемирных праздников, но есть ряд очень значимых дат. В этот день в 1814 году состоялось первое в мире испытание паровоза. Его провел английский инженер-механик и изобретатель Джордж Стефенсон, который благодаря своему изобретению приобрел всемирную известность. С этого дня начало зарождаться паровозостроение, которое впоследствии оказало огромное влияние и на развитие железнодорожной инфраструктуры, и на промышленность, причем, на всех континентах. Именно Стефенсон предложил применять железные рельсы вместо чугунных, а «подушки» под ними делать деревянными, которые затем преобразовались в шпалы. Выбранная им ширина колеи рельсового пути, равная 1435 мм, так называемая «Стефенсоновская» или «нормальная колея», стала самой распространенной в Западной Европе и до сих пор является стандартом на железных дорогах многих стран мира. 25 июля 1965 года на фолк-фестивале в Ньюпорте Боб Дилан (Роберт Циммерман - американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних пятидесяти лет) впервые вышел на сцену с электрогитарой. Поклонники музыканта не поняли его творческих изысканий, освистали и согнали со сцены. В 1978 году в английском Олдеме родился первый ребенок, зачатый в результате искусственного оплодотворения.

В 1984 году впервые женщина-космонавт вышла в открытый космос. Ею стала Светлана Савицкая. Она это сделала с борта орбитальной космической станции «Салют-7». Савицкая - вторая в мире женщина-космонавт после Валентины Терешковой.

Неофициальные праздники - День беспричинности и День поиска новых вкусов и запахов.

Именины у Михаила, Прокла, Феодора, Арсения, Вероники, Симона, Марии, Ивана и Гавриила.

26 июля

В четверг - День эсперанто. Этот зык придумал окулист Людвиг Заменгоф. Подтолкнуло его к этому общение с людьми разной национальности. Первый труд Заменгоф опубликовал под псевдонимом «Эсперанто». Это имя, которое переводится как «надеющийся», вскоре стало названием самого языка. Именно 26 июля 1887 года Заменгоф опубликовал учебник по эсперанто - так называемую «Первую книгу». До конца 1887 года он был опубликован на польском, немецком и французском языках. Несмотря на то, что в настоящее время ни одно государство официально не утвердило эсперанто, в 1921 году он был рекомендован Французской академией наук, в 1954 - ЮНЕСКО. В 1985 году ЮНЕСКО предложила ввести обучение эсперанто в школах и использовать этот язык в международном сотрудничестве. Кроме Дня эсперанто в мире отмечается День Заменгофа. Он празднуется 15 декабря, в день рождения ученого.

Среди памятных дат: в 1908 году в США было создано Федеральное бюро расследований. ФБР входит в систему Министерства юстиции США и подчинено

Генеральному прокурору. Его официальный девиз – «верность, смелость, честность». В 1983 году президент США Рональд Рейган учредил «День ФБР» — профессиональный праздник сотрудников спецполиции. В 1908 году в этот день в Париже финишировали первые кругосветные автомобильные гонки, старт которым был дан 12 февраля в Нью-Йорке. Первым к финишу пришел немецкий автомобиль «Protos» компании Siemens-Schuckertwerke GmbH, которым управлял лейтенант Кеппен, но победителем был признан американец Джордж Шустер на автомобиле конструктора Томаса. История этих гонок послужила основой сценария популярной кинокомедии «Большие гонки». В 1959 году подполковник Корпуса морской пехоты США Уильям Ранкин, выполняя в небе Северной Каролины тренировочный полет на высоте 14,3 тысячи метров, катапультируется из своего палубного реактивного истребителя «Крусейдер» и попадет в сильнейшую грозу, в результате чего его спуск вместо ожидавшихся 11 минут растянулся на 40. Этот прыжок стал самым продолжительным официально зарегистрированным прыжком с парашютом.

Неофициальный праздник - День загадывания загадок.

Именины у Гавриила, Степана и Антона.

27 июля

В последнюю пятницу июля в мире отмечается профессиональный праздник – День системного администратора, «хозяина» цифровых сетей, баз данных, программных комплексов. Основателем праздника является американец, системный администратор из Чикаго Тэд Кекатос, посчитавший, что хоть раз в год, но люди этой профессии должны получать благодарность со стороны пользователей. Первый раз этот, ставший популярным, праздник был отмечен 28 июля 1999 года.

27 июля – День рождения гамбургера. Именно в этот день в 1900 году американский гастроном Луи Лессинг в Нью-Хейвене впервые продал этого «короля» мирового фаст-фуда - бифштекс между двумя круглыми булочками, с соусом и листиком салата. Популярность гамбургеров стартовала в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы продолжали отдавать предпочтение хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце. В начале 1930-х настал звездный час бургеров, когда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, в меню которых входили гамбургеры как основное блюдо. Окончательному успеху этого фаст-фуда способствовала сеть кафе Wimpy Grills, которая наделила гамбургеры двумя главными преимуществами, ставшими золотым правилом предприятий быстрого питания: Гамбургеры начали продавать по очень низким ценам, а также была применена технология поточного приготовления, что позволяло затрачивать на обслуживание посетителя несколько минут. История самого успешного бизнеса на гамбургерах началась в 1948 году, когда в калифорнийском городе Сан-Бернардино встретились братья Макдональд и Рей Крок, изобретатель машины для смешивания молочных коктейлей. В результате был создан McDonald's, сеть которого начала расти бешеными темпами благодаря введенной руководством компании системе франчайзинга.

Среди памятных дат: в 1965 году американский президент Линдон Бейнс Джонсон подписал закон, требующий от изготовителей сигарет печатать на всех пачках предупреждение о вреде курения для здоровья. В 2002 году произошла трагедия во Львове, самая крупная в истории мировых авиашоу. В результате падения самолета Су-27 в толпу зрителей на Скниловском аэродроме погибли 77 человек, среди них - 28 детей. Пострадали около 250 человек. 6 сентября 2002 года были опубликованы результаты расследования комиссии Министерства обороны Украины. В качестве основной причины трагедии было названо «отклонение экипажа от полетного задания и ошибка в пилотировании Су-27». Никто из обвиняемых своей вины в трагедии не признал. В 2008 году апелляционный суд вынес оправдательный приговор четырем бывшим генералам ВС Украины. Все обвиняемые были признаны невиновными.

Неофициальный праздник - День пяти случайных встреч.

Именины у Степана, Петра, Николая и Ивана.

28 июля

В субботу - День крещения Киевской Руси - Украины - государственный праздник, который отмечается с 2008 года. Он приходится на 28 июля - день, когда православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира, положившего начало христианизации Древней Руси. В этом году отмечается 1030-я годовщина принятия Крещения.

28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом. Дата выбрана неслучайно – в этот день родился американский врач Барух Самюэль Блумбер, лауреат Нобелевской премии, открывший вирус гепатита. Впервые праздник отмечался в 2008 году по инициативе Международного альянса по борьбе с гепатитом. В 2011 году Всемирная организация здравоохранения внесла эту дату в свой календарь, таким образом Всемирный день борьбы с гепатитом получил официальный статус. Вирусы гепатита считаются одними из основных факторов риска для здоровья человечества. По данным ВОЗ, гепатитом в мире больны 2 миллиарда человек, то есть каждый третий житель планеты.

В этот день в 1914 году началась Первая мировая война - один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Она завершилась 11 ноября 1918 года. Поводом к войне послужило Сараевское убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда сербским студентом Гаврилой Принципом, членом тайной организации «Млада Босна». В результате войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. Погибли около 10 миллионов человек, 22 миллиона пострадали.

В 1991 году в этот день был создан Союз офицеров Украины.

Неофициальные праздники - День бутылки мира и День загадывания желаний.

Именины у Василия, Владимира и Петра.

29 июля

В воскресенье - Международный день тигра. Он был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит». К сожалению, в дикой природе сохранилось не более 5 тысяч этих животных, и это количество, к сожалению, продолжает сокращаться. За последнее столетие численность тигров упала в 25 раз.

Ежегодно в последнее воскресенье июля работники торговли Украины отмечают свой профессиональный праздник. День работников торговли учрежден указом президента в 1995 году. Раннее работники торговли отмечали свой профессиональный праздник вместе с работниками сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. В мире также отмечается Всемирный день справедливой торговли (во вторую субботу мая), а 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей.

29 июля 1836 года во время правления во Франции Луи Филиппа было завершено строительство Триумфальной арки в Париже. Указ о ее возведении был издан императором Наполеоном 18 февраля 1806 года, она должна была символизировать победы его армии. Первый камень в фундамент сооружения заложили 15 августа 1807 года, в день 38-летия Наполеона. В 1815 году, во время краха императора, строительство было приостановлено. Через 8 лет возобновлено и закончено. А в декабре 1840 года под сводом арки проследовал траурный кортеж с прахом Наполеона. Автором проекта Триумфальной арки был архитектор Шальгрен. Под ней с 1920 года находится Могила Неизвестного солдата, над которой горит вечный огонь в честь героев, погибших в Первой мировой войне. Внутри Триумфальной арки расположен музей ее истории. На крыше есть смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на Париж. В 1981 году в Лондоне состоялась свадьба наследника английского престола принца Чарльза и Дианы Спенсер. Самый неудачный брак в королевском семействе. За пять лет совместной жизни несовместимость супругов и разница в возрасте почти 13 лет стали очевидны и разрушительны. 9 декабря 1992 года премьер-министр Британии Джон Мейджор объявил «дружественное расставание» пары в палате общин. Развод был завершен 28 августа 1996 года. Диана получала единовременно 17 млн фунтов стерлингов, еще 400 тысяч ежегодно. Супруги подписали соглашение о конфиденциальности, которое запрещало им обсуждать детали развода или их супружеской жизни. 31 августа 1997 года Диана погибла в автомобильной катастрофе в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены вместе с Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли мгновенно, Диана, доставленная с места происшествия в больницу Сальпетриер, скончалась через два часа. Истинные причины ДТП по сей день не установлены. В этот день в 2015году Microsoft представила свою новую операционную систему Windows 10.

Неофициальные праздники - День спиртоносного дерева и День поворачивания налево.

Именины у Юлии, Алевтины, Афиногена, Павла и Петра.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная