Звезда "Сватов" беременна

Звезда "Сватов" Анна Кошмал объявила о том, что ждет ребенка.

Вчера на киностудии FILM.UA Юрий Горбунов и Ко разбили тарелку, таким образом объявив о старте съемок полнометражного фильма «Скажене весілля». Год назад на питчингах продюсер фильма заявлял, что планирует пригласить на роль жениха и невесты двух звезд французского и украинского кино, а именно актера Омара Си и актрису Анну Кошмал.

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Однако на презентации обнаружилось, что главные роли сыграют другие актеры: украинка Полина Василина и француз Джими Воха-Воха. Но за Анну Кошмал переживать точно не стоит – причина ее отсутствия более чем уважительная, передает "МедиаНяня".

"Когда Анна Кошмал объявила о том, что ждет ребенка, мы поняли, что не вкладываемся в наши графики, и начали искать других героинь, – рассказал Юрий Горбунов. – Потом мы нашли Полину и очень обрадовались ее кандидатуре. Но когда мы представили рядом с ней Омара Си, поняли, что они совершенно друг другу не подходят. Омар оказался больше похожим на ее отца, нежели жениха. Поэтому мы начали искать другого актера. Хотя теоретически Омар Си был готов у нас сниматься. И за те деньги, которые мы ему предлагали, к тому же ему очень понравился наш сценарий. Но у нас есть чудесный Джими Воха-Воха и вместе с Полиной они отлично смотрятся".

Анна Кошмал получила известность благодаря роли Жени Ковалёвой в пятом и шестом сезонах телесериала «Сваты», за которую была дважды номинирована на украинскую телевизионную премию «Телетриумф».