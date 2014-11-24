Последний месяц осени в Украине завершится морозами: температура упадет до -13°

Ночью температура воздуха будет снижаться до 1-8 градусов мороза, а днем составит от 5 мороза до 3 тепла. Немного теплее будет в западных областях и в южной части. 28 ноября морозы усилятся и в ночные часы ожидается до -10-13 градусов. Холодная погода продлится до выходных и только в воскресенье, 30 ноября, днем на востоке и юге потеплеет до 2-6 градусов выше нуля, сообщает Opogode.ua.

На дорогах в большинстве областей Украины ожидается гололедица.

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В течение недели существенные осадки маловероятны. Однако временами небольшие или умеренные осадки будут выпадать на западе, востоке и юге Украины.

Ночью и утром периодически будут возникать туманы и дымка.

В Киеве с 24 по 30 ноября существенных осадков не ожидается, лишь местами возможны небольшой снег, туманы и дымка. Температура воздуха будет колебаться в пределах ночью 2-9 мороза, днем ожидается -2-5 градусов.