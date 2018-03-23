"Становлюсь, как лев": Олег Винник поделился секретами своей красоты

Украинский певец Винник признался, что цвет его волос не является натуральным, в связи с чем ему часто приходится краситься.

Украинский певец Олег Винник поделился интимными моментами из своей жизни.

Читайте такжеПосле аншлага на концерте Винника поклонники рассказали, за что его любят (видео)

"Если утром есть время, люблю принять ванну, полежать в теплой воде хотя бы минут 10", - раскрыл секрет певец в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина», пишет Viva.

Также Олег Винник рассказал, как ухаживает за лицом. Оказывается, никаких масок он не делает. Только для того, чтобы проснуться, использует лед. Винник признался, что цвет его волос не является натуральным, в связи с чем ему часто приходится краситься.

"Я крашусь, потому что в течение 2 недель выгораю: становлюсь, как лев – желтый-желтый. Мне нравится и практичнее ходить с хвостиком, но те, кто привык ко мне с распущенными волосами, начали бояться. Они задают вопросы: “А что Винник сделал с волосами?” Поэтому я все-таки решил снова подстричься и вернуть прежнюю прическу, – отметил Олег.