"Надеемся, что наш Крым вернется" : Ирина Билык через своего продюсера признала российскую агрессию

Активисты поставили певице ультиматум, требуя от нее публично признать Россию страной-агрессором, а Крым и Донбасс – Украиной.

Запланированный на 6 марта концерт Ирины Билык во Львове все еще находится под угрозой срыва.

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Как ранее сообщал Scotch, радикально настроенные активисты выступили против шоу украинской певицы, мотивируя свой поступок тем, что Билык выходила на сцену аннексированного Крыма.

Также активисты припомнили артистке юбилейный концерт Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце, на котором Билык присутствовала вместе с супругом Асланом Ахмадовым.

Активисты поставили певице ультиматум, требуя от нее публично признать Россию страной-агрессором, а Крым и Донбасс – Украиной.

Но сама певица решила отправить «на передовую» с объяснениями своего продюсера Олега Збаращука. Во время пресс-конференции он подтвердил, что певица посещала территорию аннексированного Крыма. Но по его словам, она совершила этот поступок не понимая, какие могут быть последствия.

«Тогда, к сожалению, у нее не было компетентных людей, которые объяснили, что делать этого нельзя. Я бы сам согласился подать на нее в суд, чтобы из-за штрафа решить этот вопрос навсегда, однако, как оказалось впоследствии, так надо было сделать в первые три месяца после пересечения ею границы», — отмечает Олег Збаращук.

Также требование признать Крым и Донбасс - Украиной, продюсер решил выполнить сам, вместо певицы.

«Очень надеемся на то, что наш украинский Крым вернется территориально и юридически в состав Украины и наш Донецк и Луганск, оттуда будут выведены российские войска. Это я заявляю, как продюсер Ирины Билык. Это более, чем достаточно», - заявил Олег Збаращук.