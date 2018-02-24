Melovin представит Украину на международном конкурсе Евровидение-2018 (видео)

Завершился финал национального отбора европейского песенного конкурса

В финале нацотбора от Украины на Евровидение-2018 победил певец Melovin. Жюри отдало исполнителю пять баллов, а зрители - наивысший балл, шестерку.

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Напомним, Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии – Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая. Страна будет впервые принимать шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве.

Украина будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2018. По результатам жеребьевки выступит последним.