Евровидение-2018: выступления финалистов отборочного конкурса (видео)

Финал Нацотбора на Евровидение-2018 состоялся 24 февраля. Сейчас все финалисты выступили, продолжается голосование. После подсчета голосов и станет известно, какой именно конкурсант представит Украину на международном песенном конкурсе.

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Как известно, Национальный отбор на Евровидение 2018 – это музыкальный конкурс, на котором определяют представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение. Шоу проводится ежегодно, начиная с 2016 года.

За право представлять нашу страну в финале отбора соревновались: группа Kadnay, Tayanna, группа The Erised, Laud, Vilna, Melovin.

Предлагаем посмотреть их выступления в финале Нацотбора на Евровидение 2018.