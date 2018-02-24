Евровидение-2018: выступления финалистов отборочного конкурса (видео)

23:09, 24 февраля 2018
Общество
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Позже Данилко извинился / СТБ

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Как известно, Национальный отбор на Евровидение 2018 – это музыкальный конкурс, на котором определяют представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение. Шоу проводится ежегодно, начиная с 2016 года.

За право представлять нашу страну в финале отбора соревновались: группа Kadnay, Tayanna, группа The Erised, Laud, Vilna, Melovin.

Предлагаем посмотреть их выступления в финале Нацотбора на Евровидение 2018.

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Теги: #нацотбор на Евровидение-2018
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