Нелегальную сеть связи создали молодые люди с высшим техобразованием

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность организованной преступной группировки, причастной к несанкционированному вмешательству в работу национальной системы связи и нанесению значительных экономических убытков государству и ведущим отечественным операторам мобильной связи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Ставя цель - получение сверхвысоких прибылей, организаторы группы создали разветвленную, хорошо законспирированную сеть по всей Украине, которая насчитывала более 20 участников – граждан Украины, в основном, молодых людей с высшим техническим образованием.

Используя сеть Интернет, специализированные программно-аппаратные комплексы и технологию ІР-телефонии, они осуществляли незаконное предоставление услуг международных телефонных переговоров, что приводило к искажению процесса обработки информации на центральных телекоммуникационных серверах ведущих операторов связи Украины. Такие действия наносили значительный ущерб национальной отрасли телекоммуникаций в целом.

Ежемесячно злоумышленники изменяли траффик международных телефонных разговоров длительностью приблизительно 3,5-4 млн. минут, которые не учитывались в установленном порядке как поступившие из-за границы. Таким образом, в государственный бюджет ежемесячно не поступало около одного миллиона гривень соответствующих обязательных платежей.

31 августа с.г. Службой безопасности Украины была проведена спецоперация в разных регионах Украины по обезвреживанию преступной схемы, в результате чего фигуранты были задержаны на «горячем» во время осуществления непосредственного обслуживания технических площадок, с помощью которых осуществлялись противоправные деяния.

В помещениях, которые использовались правонарушителями, сотрудники СБУ изъяли высокотехнологическое телекоммуникационное оборудование стандарта GSM общей стоимостью свыше 350 тыс. долларов США, которое обеспечивало техническую составляющую противоправной деятельности.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу сетей телекоммуникаций), продолжается следствие, по результатам которого виновные будут привлечены к уголовной ответственности.