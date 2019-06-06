России угрожает повторение Помпеи из-за пробудившегося мощного вулкана

Ученые предостерегают о катастрофе в случае извержения большого вулкана на Камчатке.

Расположенный на дальнем востоке России вулкан до этого времени считался потухшим. Однако, как говорят ученые, он неожиданно проснулся. И его вероятное извержение может иметь катастрофические последствия.

Как пишет Rzeczpospolita, вулканический массив Удина расположен в центральной части Камчатки. Его образуют два стратовулкана: Большая Удина (2920 метров высотой) и Малая Удина (1945 метров). Первый из них считался потухшим. Он не взрывался уже очень давно. И считалось, что он уже не сможет этого сделать. Однако, в последнее время ученые заметили увеличение сейсмической активности в районе массива. Все указывает на то, что Удина просыпается.

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Команда исследователей из России, Саудовской Аравии и Египта подтвердили предварительные замеры. Они обнаружили, 559 сейсмических событий лишь за два месяца. Все они проходили на глубине около 5 километров.

«Сейсмические свойства вулкана могут оправдать смену его статуса с потухшего на активный», - пришли к выводу ученые.

«Извержение Удины может быть катастрофическим», - сказал ученый Иван Кулаков. По его словам, это событие было бы равносильным извержению Везувия в 79 году нашей эры, которое уничтожило города Помпеи, Геркуланум и Стабии.