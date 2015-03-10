В Малайзии среди госслужащих обнаружили сторонников ИГ

Как сообщила во вторник на своем сайте газета Star, эти лица будут направлены для прохождения принудительной "реабилитационной программы", передает ТАСС.

"Полученная спецслужбами информация свидетельствует о том, что ряд сотрудников госструктур на протяжении длительного периода времени выражали поддержку деятельности ИГ. Хотя они не планировали выехать на Ближний Восток для непосредственного участия в боевых действиях на стороне террористов, им, тем не менее, необходимо пройти срочную реабилитацию", - заявил представитель правительства штата Мохамад Юнос Хусин.

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По его словам, собрать данные на сторонников экстремистов контрразведке удалось благодаря анализу их поведения и характера высказываний в социальных сетях. "Благодаря своевременно предпринятым мерам они уже не представляют угрозу для местного населения. В настоящее время в отношении них ведутся следственные действия", - уточнил Мохамад Юнос.