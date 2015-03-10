В Малайзии среди госслужащих обнаружили сторонников ИГ
Контрразведка в южном малайзийском штате Малакка выявила среди местных госслужащих группу сторонников террористической организации "Исламское государство".
Как сообщила во вторник на своем сайте газета Star, эти лица будут направлены для прохождения принудительной "реабилитационной программы", передает ТАСС.
"Полученная спецслужбами информация свидетельствует о том, что ряд сотрудников госструктур на протяжении длительного периода времени выражали поддержку деятельности ИГ. Хотя они не планировали выехать на Ближний Восток для непосредственного участия в боевых действиях на стороне террористов, им, тем не менее, необходимо пройти срочную реабилитацию", - заявил представитель правительства штата Мохамад Юнос Хусин.
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По его словам, собрать данные на сторонников экстремистов контрразведке удалось благодаря анализу их поведения и характера высказываний в социальных сетях. "Благодаря своевременно предпринятым мерам они уже не представляют угрозу для местного населения. В настоящее время в отношении них ведутся следственные действия", - уточнил Мохамад Юнос.