Стриминговый сервис Netflix не поедет в Канны из-за новых правил кинофестиваля

Директор Netflix отметил, что объявив изменения в правилах директор фестиваля сказал, что история интернета и история Канн - разные вещи.

Американский стриминговый сервис Netflix принял решение отказаться от участия в Каннском кинофестивале из-за правил, по которым картины, которые не демонстрируются в широком прокате во Франции, не могут участвовать в конкурсной программе.

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"Наши фильмы не проходят квалификацию на участие в конкурсе Каннского кинофестиваля Не думаю, что есть основания для того, чтобы ехать туда без участия в конкурсе", - сказал директор Netflix по контенту Тед Сарандос, передает Би-би-си.

Глава фестиваля Тьерри Фремо заявил, что организаторы отказали Netflix в участии, поскольку фильмы онлайн-кинотеатра не демонстрируются во французских кинотеатрах, кроме того, компания не намерена следовать французскому законодательству, требующему обеспечить задержку показа фильмов на своей платформе минимум на 36 месяцев после показа в кинотеатрах.

Фремо добавил, что фильмы компании могут участвовать во внеконкурсной программе.

В прошлом году в Каннах шли дискуссии по поводу фильмов Netflix, которая не выпускает фильмы в широкий прокат, а показывает их только своим подписчикам. У Netflix 109 млн пользователей по всему миру. В 2018 году компания планирует выпустить 80 оригинальных картин.

В 2017 году в основной программе Каннского фестиваля участвовали два фильма производства Netflix - "Окча" корейского режиссера Пона Чжун-Хо и "Истории семьи Мейеровиц" Ноа Баумбака. Оба остались без наград.

Представитель Netflix выразил надежду, что со временем Каннский фестиваль изменит свои правила и будет идти в ногу со временем. "Мы хотим, чтобы наши фильмы были на равных с любым другим производителем", - сказал Сарандос.

По его словам, сам он в этом году не собирается приезжать в Канны, но представители Netflix будут на фестивале в надежде купить права на определенные картины.

"Организаторы фестиваля решили поставить акцент на прокате фильмов, а не на киноискусстве. Мы 100% за киноискусство, как и все другие кинофестивали", - сказал Сарандос. "Объявив изменения в правилах фестиваля Тьерри (Фремо) сказал, что история интернета и история Канн - разные вещи. Конечно, это разные вещи. Но мы предпочитаем быть вместе с будущим кино. Если Канны хотят застрять в истории кино, то это их дело", - добавил он.